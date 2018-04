Mariah Carey rivela | «Soffro di disturbo bipolare da 17 anni | ora sono in terapia»

Mariah Carey bipolare - il dramma a 17 anni dalla diagnosi : “Ho vissuto nella negazione” : Il dramma di Mariah Carey bipolare viene rivelato a 17 anni dalla prima diagnosi. L'artista ha infatti rivelato di essere affetta da questo disturbo da 17, quando nel 2001 le venne riconosciuto per la prima volta. La prima reazione è stata quella della negazione totale. La diagnosi arrivò a seguito di un ricovero per un improvviso crollo fisico e mentale, dopo il quale i medici furono in grado di individuare il suo problema e assegnargli il ...