Ricerca | i topi ‘annusano’ la tubercolosi | il loro fiuto è meglio dei test

meteoweb.eu

: L'aggressività si scatena al tramonto. Colpa dell'orologio biologico, lo indica una ricerca sui topi - - Agenzia_Ansa : L'aggressività si scatena al tramonto. Colpa dell'orologio biologico, lo indica una ricerca sui topi - - serenel14278447 : RT @Agenzia_Ansa: L'aggressività si scatena al tramonto. Colpa dell'orologio biologico, lo indica una ricerca sui topi - - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: L'aggressività si scatena al tramonto. Colpa dell'orologio biologico, lo indica una ricerca sui topi - -

(Di martedì 10 aprile 2018) Lo strumento migliore per diagnosticare laè l’olfatto dei. Il superdei roditori non è più un mistero: già utilizzati per annusare i vapori degli esplosivi, ora sono stati addestrati datori africani, autori di uno studio pubblicato sulla rivista ‘Pediatric Research’, a ‘sentire’ l’odore particolare della Tbc nei bambini. I risultati hanno dato dei valori più precisi rispetto a quelli degli esami standard. Laè diffusa nei Paesi dell’Africa subsahariana e del Sud est asiatico, il problema però in queste aree è che la diagnosi viene effettuata con una buon mercato, la cui precisione varia a seconda della qualità del campione di espettorato utilizzato. E i bambini spesso sono incapaci di fornire un volume importante di muco, e ipossono risultare negativi, non rilevando così il Mycobacterium ...