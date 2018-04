Anna Tatangelo vince Celebrity Masterchef

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo : il supergossip sulla loro separazione Video : La separazione tra #Gigi D'Alessio e #Anna Tatangelo, coppia di cantanti molto amata ma anche molto criticata, risulta essere sempre un argomento in gran voga nell'ultimo periodo. Come tutti i fan gia' sapranno, i due cantanti annunciarono lo scorso anno la presenza di una fortissima crisi nel loro rapporto [Video]. Assieme all'ufficializzazione della notizia, però, i due protagonisti chiesero al pubblico anche massimo riserbo in merito alla ...

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo : il supergossip sulla loro separazione : La separazione tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, coppia di cantanti molto amata ma anche molto criticata, risulta essere sempre un argomento in gran voga nell'ultimo periodo. Come tutti i fan già sapranno, i due cantanti annunciarono lo scorso anno la presenza di una fortissima crisi nel loro rapporto. Assieme all'ufficializzazione della notizia, però, i due protagonisti chiesero al pubblico anche massimo riserbo in merito alla vicenda data ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio - il 'supergossip' : 'Chi è la fan fedele e affettuosa' - sexy e famosissima : Un gossip, anzi un 'supergossip' di Oggi. Tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio ci sarebbe Loredana Lecciso . Sarebbe lei, la moglie , in crisi?, di Albano Carrisi , la 'fan fedele e affettuosa' di cui ...

Anna Tatangelo : 'La vittoria a MasterChef vip è la mia rinascita' : 'In questi mesi mi ero un po' chiusa, ma ora posso dire che sono tornata. MasterChef mi ha dato la possibilità di rimettermi in gioco, di mostrare al pubblico la parte di me più autentica che non ...

Anna Tatangelo : "MasterChef è stata la mia rivincita. Come Benjamin Button : sono nata vecchia e ora sto tornando giovane" : "Forse, sono Come Benjamin Button: sono nata vecchia e piano piano sto tornando giovane". Anna Tatangelo riscopre la sua giovinezza, i suoi 30 anni, la sua freschezza. Si rimette in gioco mostrando un'altra parte di sé al pubblico, e la nuova partenza arriva con la vittoria a Celebrity MasterChef. Nel programma la cantante si è mostrata senza filtri e la scelta è stata molto apprezzata dai social, che l'hanno sostenuta.In ...

Anna Tatangelo : «Celebrity MasterChef è stata la mia rivincita» : Anna Tatangelo, alle volte, parla di sé in terza persona. Quasi che dentro quel corpo perfetto, dietro il sorriso e l’apparenza sicura, si nascondessero due diverse ragazze. Una, abituata alle pose, ai riflettori, alle telecamere. Un’altra più timida e sensibile. «Celebrity MasterChef 2 ha mostrato l’Anna che negli anni non è riuscita ad emergere», racconta la cantante, incoronata vincitrice del talent Sky. «È stata una rivincita, una terapia. E ...