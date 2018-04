Consultazioni | Renzi riunisce i suoi senza Martina e dice no all’incontro con Di Maio

Al via le Consultazioni. Di Maio apre a Lega e Pd per un 'contratto di governo' senza Berlusconi e Renzi : Ma è un coro di no. Il Carroccio non accetta veti e non vuole scendere ad accordi con i Dem. Il reggente Martina: 'No a giochetti, non riuscirete a dividerci'. E la strada per la creazione di un ...

Pd - segreteria e Consultazioni : le battaglie parallele dem condizionate dai renziani. E spunta il sospetto di un Nazareno bis : Sono due le battaglie parallele, ma strettamente connesse, che in queste ore si stanno combattendo nel Partito democratico. La prima, quella del prossimo governo, si deciderà nelle aule parlamentari ed entrerà nel vivo martedì, quando il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprirà le consultazioni al Colle. La seconda, tutta interna al Pd, si sta giocando, invece, nelle stanze del Nazareno. Ed ha assunto nelle ultime ore i connotati ...

Consultazioni Colle - Governo/ Mattarella : apre Casellati - chiude Di Maio. Ok Salvini e Berlusconi - nient Renzi : Governo, Calendario Consultazioni al Colle per il 4-5 aprile 2018: Casellati e Fico i primi da Mattarella, il M5s per ultimo. Separati Meloni, Berlusconi e Salvini, il Pd sarà senza Renzi(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 20:35:00 GMT)

Renzi e la settimana bianca - niente Consultazioni? Lui smentisce : 'Tutto falso'. Calenda entra nel Pd : Matteo Renzi potrebbe non partecipare alle consultazioni al Quirinale da presidente Sergio Mattarella: e sulla sua partecipazione o meno scoppia il giallo. Il giornalista Massimo Giannini ha infatti ...

Matteo Renzi si è dimesso dal Pd/ "Consultazioni al Quirinale? Io vado a sciare" - dai caminetti alla neve : Matteo Renzi si è dimesso dal Pd, il segretario Pd lascia dopo sconfitta alle Elezioni 2018, ma detta le condizioni. Il discorso al Nazareno: le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 12:12:00 GMT)

Calenda si iscrive al Pd - Gentiloni ringrazia. Renzi : niente Consultazioni - vado a sciare : Il segretario del Pd: sconfitta chiara, apriamo pagina nuova. Non un reggente ma un segretario eletto dalle primarie. Spoglio quasi terminato per Senato e Camera.

Caos Pd. Calenda si iscrive - Renzi va a sciare : 'Non salgo al Colle per le Consultazioni' : 'Non bisogna fare un altro partito ma lavorare per risollevare quello che c'è. Domani mi vado ad iscrivere al Pd '. L'annuncio di prima mattina e su twitter, è di Carlo Calenda , ministro dello ...

