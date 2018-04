Due nuovi trailer celebrano il lancio di Crisis on the Planet of the Apes per HTC Vive

Law & Order Unità Speciale 18 torna su Top Crime con Due nuovi casi : anticipazioni 30 marzo e 6 aprile : Un altro venerdì all'insegna del giallo per il pubblico di Top Crime. L'appuntamento con Law & Order Unità Speciale 18 si rinnova questa sera, 30 marzo, a partire dalle 21.10 proprio sulla rete Mediaset con due nuovi episodi ancora inediti e due casi da risolvere. “Capitolo successivo” e “Alla ricerca di Theo” sono gli episodi in onda questa sera e Quinn avrà non poche situazioni da risolvere. Nell'episodio 18x07 "Capitolo ...

Annunciati nuovi concerti di LP in Italia nel 2018 - Due date a luglio tra Padova e Pavia : biglietti in prevendita su Ticketone : Due nuovi concerti di LP in Italia nel 2018: la cantautrice statunitense annuncia altre date per il tour che la vedrà protagonista in Italia quest'estate. Dopo i concerti Annunciati nelle scorse settimane, in programma a giugno da nord a sud Italia, a grande richiesta si aggiungono due date a luglio al calendario: LP si esibirà il 16 luglio al Castello Visconteo di Pavia in occasione dell'Iride Fraschini Music Festival, mentre il 17 luglio ...

Pd - Marcucci e Delrio nuovi capigruppo : ritratto di Due renziani diversi : ROMA. Uno a uno e palla al centro. Non ha vinto nessuno la partita nel Pd per i capigruppo . A Lorenzo Guerini è stato preferito alla Camera Graziano Delrio, sempre renziano, ma non imposto da Matteo ...

Psicosi meningite - Due nuovi casi a Cagliari : A Cagliari due nuovi casi, uno accertato e uno sospetto, di infezione da meningococco di tipo "B". Psicosi meningite a Cagliari Uno studente di 21 anni è...

[Il retroscena] Forza Italia punta su Due donne - il Pd blinda i renziani : ecco i nuovi capigruppo : Si intreccia con la linea politica da tenere nei confronti proprio di questo ipotetico esecutivo la partita dei capigruppo nel Pd. Nell'unico partito che vuole , o almeno dice di volere, restare all'...

Ultime conferme per Xiaomi Mi MIX 2s - che sarà affiancato domani da Due nuovi dispositivi : A poche ore dalla presentazione di Xiaomi Mi MIX 2s, scopriamo gli ultimi dettagli relativi al prezzo e alla scheda tecnica del nuovo smartphone. Ad accompagnarlo nell'evento di domani ci saranno due prodotti misteriosi. L'articolo Ultime conferme per Xiaomi Mi MIX 2s, che sarà affiancato domani da due nuovi dispositivi proviene da TuttoAndroid.

HyperX annuncia Due nuovi moduli di memoria per "alte prestazioni ad un costo contenuto" : HyperX, la divisione gaming di Kingston Technology Company, Inc. annuncia oggi l'aggiunta di moduli di memoria con frequenza più elevata alle linee di prodotti HyperX FURY DIMM DDR4 e HyperX Impact SODIMM DDR4. I dettagli nel comunicato ufficiale:Entrambi i moduli offrono la funzionalità di Plug N Play automatica. FURY DIMM DDR4 è ora disponibile con frequenze fino a 3466MHz, mentre Impact DDR4 raggiunge frequenze fino a 3200MHz. Entrambe le ...

Ubisoft : la compagnia si espande con l'apertura di Due nuovi studi in Ucraina e in India : Come riporta Dualshockers, negli ultimi mesi Ubisoft ha registrato un notevole incremento negli affari. Hanno acquisito lo sviluppatore Blue Mammoth di Brawlhalla, si sono liberati da un'acquisizione di Vivendi e hanno persino collaborato con Tencent per espandersi in Cina. Hanno continuato questa tendenza positiva fino ad oggi annunciando la formazione di due nuovi studi. Uno si trova a Mumbai, in India e l'altro è a Odessa, in Ucraina.Come ...

Pisa : nascono Due nuovi Centri specializzati per la cura dell’autismo precoce e dei disturbi alimentari nei bambini e negli adolescenti : Si chiamano C.E.T.R.A. e Orti di A.D.A. e sono due Centri specializzati che rispondono, con modelli innovativi di cura, ai bisogni delle famiglie di bambini con autismo e di pre-adolescenti e adolescenti con disturbo della condotta alimentare. Si tratta di due inedite esperienze, realizzate per rispondere alla domanda di assistenza che le famiglie chiedono, costruendovi attorno una rete di servizi specializzati, ben integrati, affidabili e ...

Doppia candidatura per Alessandro Borghi ai David 2018 ma niente statuetta : Due nuovi progetti all’orizzonte : Per il pubblico è soprattutto il glaciale Numero 8 di Suburra e Suburra La Serie, ma Alessandro Borghi ai David 2018 ha dimostrato di essere una vera e propria rivelazione del nostro cinema presentandosi alla serata con una Doppia candidatura per due ruoli ben differenti. Proprio Suburra, nel 2016, gli aveva regalato la sua prima candidatura e la consacrazione nel cinema, la stessa che gli ha permesso di dimenticare il suo passato da stuntman ...

CIRQUE DU SOLEIL : annunciati Due nuovi spettacoli di 'Toruk- Il primo volo' : Gli spettacoli Torino - dal 15 al 18 novembre @Pala Alpitour Giovedì 15 novembre ore 20.30 Venerdì 16 novembre ore 20.30 Sabato 17 novembre ore 20.30 Domenica 18 novembre ore 17:30 Bologna - dal 22 ...

La Fed alza i tassi ed è solo l'inizio. Altri Due aumenti nel 2018 e tre nuovi balzi nel 2019 : La Fed alza i tassi di interesse. Il costo del denaro sale di un quarto di punto portandoli in una forchetta fra l'1,50% e l'1,75 per cento. Si tratta della prima stretta dell'anno e della prima dell'era Jerome Powell.La Federal Reserve segnala due ulteriori aumenti di tassi di interesse nel 2018, confermando le precedenti stime. Per il 2019 e il 2020 è prevista invece un'accelerazione: tre rialzi il prossimo anno invece dei due ...

HTC lancia HTC Desire 12 e HTC Desire 12+ - i Due nuovi smartphone della famiglia Desire con un display widescreen in formato 18 : 9 : I video hanno un aspetto decisamente migliore se in formato widescreen, il telefono deve rispecchiare il proprio stile e le foto devono apparire perfette per Instagram. La generazione digitale si aspetta molto da uno smartphone e oggi HTC ha svelato due nuovi telefoni dalle caratteristiche da top di gamma ad un prezzo accessibile. Offrendo esperienze simili in due pacchetti diversi, HTC Desire 12 da 5,5 pollici e HTC Desire 12+ da 6 pollici sono ...

Gianni Testa e Fabio Barnaba insieme per Due nuovi progetti musicali : ALL MUSIC NEWS Gianni Testa e Fabio Barnaba insieme per due nuovi progetti musicali Il producer e vocal coach calabrese e l’orchestratore dell’ultimo disco di Francesco Gabbani al lavoro in Puglia per gli album di Antonella Sgobio e Valentina Martucci. OSTUNI (BR, 16.3.2018) – Ancora un’importante collaborazione per Gianni Testa. Il producer e talent scout calabrese è infatti attualmente impegnato con Fabio Barnaba, arrangiatore e ...