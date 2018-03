Uomini e Donne shock | scoperto il passato di Riccardo Guarnieri!

Ricchezza - divario Uomini e donne/ Dai dati della Banca d'Italia è al 25% : Ricchezza, il divario tra uomini e donne aumenta secondo una ricerca basata sui dati della Banca d'Italia. La differenza cresce con l'età.

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 30/03 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Paola e Giorgio che in studio ripercorrono le vicende del loro passato incontro. Paola dichiara di essere ancora interessata nonostante quanto accaduto tra di loro. Giorgio si sente lusingato da tutto questo, ma ha bisogno di tempo per capire se ci possa essere un reale interesse. Interviene Gianni che critica la risposta vaga di Giorgio accusandolo di non aver mai preteso nulla di più di un ...

Bankitalia : "Ancora alto il divario di ricchezza fra Uomini e donne" : Cala ma resta ancora "consistente" il divario di ricchezza fra uomini e donne in Italia. E' quanto emerge da uno studio di un membro del servizio studi Banca d'Italia, secondo cui gli uomini hanno una ricchezza netta individuale superiore del 25% a quella delle donne: un dato doppio rispetto a quanto si registra in Francia. Il divario risulta ridotto in età giovanile e cresce dopo i 40 anni.

‘Dovresti vergognarti’ - quello che gli Uomini dicono alle donne : C’è un momento rivelatore alla fine di una lunga riflessione in cui si arriva alla conclusione che uno più uno fa due, che A porta a B e che una parabola, prima o poi, incontra un punto fisso. È il momento in cui si individua un comune denominatore che ha un significato e suggerisce un agire collettivo. Non una regola applicabile universalmente, ma abbastanza vasta e potente da abbracciarne tanti, in grado di riconoscere un modus operandi ...

“Gli attacchi di Tina? Ecco perché non reagisco mai”. Gemma si svela. Addirittura torte in faccia e gavettoni a Uomini e Donne - ma lei - la dama - resta sempre impassibile. C’è un motivo - però : Più che il Trono Over sembra che ultimamente a Uomini e Donne vada in scena il Tina e Gemma show. Opinionista storica (di recente pure tronista) la prima, dama per eccellenza la seconda, non c’è puntata in cui non si assista a litigi furiosi e prese in giro. Con gavettoni e torte in faccia inclusi. La scena della torta è stata imbarazzante sul serio. Risate, ma nemmeno troppe. Il pubblico, ormai, sembra stanco di queste continue ...

Jeremias Rodriguez/ Dopo il "no" a Uomini e Donne pronto a tornare in un programma dopo il Gf Vip? (Verissimo) : Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen dopo l'avventura al Grande Fratello Vip 2017 potrebbe diventare protagonista presto di un altro programma televisivo. (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:51:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma dopo Giorgio : “Cerco una mano che mi aiuti a rialzarmi…” (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni e news trono over: dopo la fine della sua storia con Giorgio Manetti, la dama torinese Gemma Galgani racconta la sua ricerca del principe azzurro.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposano : dettagli e indiscrezioni (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni e news trono classico: Clarissa Marchese e Federico Gregucci dopo la proposta di nozze social hanno una data per il matrimonio... i dettagli.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Claudio Sona : "Io e Mario non abbiamo mai preso in giro nessuno" : Il trono di Claudio Sona, primo tronista gay della storia di Uomini e Donne, è stato parzialmente rovinato dalla polemica innescata dal suo ex fidanzato Juan Fran Sierra.Anche il tira e molla con Mario Serpa, corteggiatore da lui scelto al termine del percorso sul trono e attuale opinionista del Trono Classico del programma condotto da Maria De Filippi, non è stato visto di buon occhio da una parte di pubblico che segue Uomini e ...

Uomini e Donne : Anna svela di essere ancora in contatto con Giorgio : UeD, Anna Tedesco: “Io e Giorgio Manetti ci sentiamo ancora” È finita un’altra settimana all’insegna di Uomini e Donne, leggermente più corta a causa della prematura e dolorosa scomparsa di Fabrizio Frizzi che ha sospeso la programmazione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi per un appuntamento, quello di lunedì. Fatto sta che ieri è oggi, Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno potuto commentare in studio le vicessitudini dei ...