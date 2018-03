Ucciso della camorra perché il killer si è confuso con i colori di una maglietta | rossa

"Ho Ucciso io Lauretta". Confessa il compagno della giovane mamma gettata in un pozzo : Ha avuto una vita difficile e una morte atroce Laura Petrolito. Vent'anni, due bimbi piccoli, una storia d'amore andata male e un nuovo compagno con cui le cose, da tempo, non funzionavano più. Abbandonata dalla madre a tre anni, cresciuta dal padre con l'aiuto degli assistenti sociali del Comune. Un amore enorme per i suoi figli che "raccontava" su Facebook, chiedendo di essere compresa, di non essere giudicata. I carabinieri l'hanno ...

Francesco Della Corte - vigilante Ucciso a Napoli/ Mamma rinnega uno dei killer - la fidanzata no : "Lo sposerò" : Napoli, vigilante ucciso: Mamma rinnega figlio arrestato. "Non mi vedrà più". Doveva andare in Germania. Figlio vittima: "Genitori complici". Le ultime notizie sull'omicidio

Vigilante Ucciso - lo strazio della moglie : 'I genitori degli assassini colpevoli quanto i loro figli' : 'Oggi è peggio di ieri, è uno strazio infinito'. Annamaria è rimasta per ore a vegliare il corpo del marito, la guardia giurata di 52 anni aggredita e uccisa brutalmente da tre minorenni. Non ha mai ...

Vigilante Ucciso a Napoli - arrestati tre minorenni : volevano rubargli la pistola. Le immagini della videosorveglianza : Sono tre minorenni i responsabili della morte della guardia giurata Francesco della Corte, aggredito a colpi di bastone lo scorso 3 marzo mentre stava chiudendo la stazione della metropolitana di Piscinola, a Napoli, e deceduto due giorni fa in ospedale. I tre, due 16enni ed un 17enne, sono stati fermati dalla Polizia con l’accusa di tentata rapina e omicidio doloso. I ragazzini hanno confessato l’aggressione e sono stati portati nel ...

Ex spia russa - Mosca indaga sull'avvelenamento della figlia. Londra : Glushkov è stato Ucciso : Aperta in Russia un'inchiesta anche sulla morte dell'ex socio dell'oligarca anti-Putin Boris Berezovski. E continua ad infiammarsi lo scontro tra Londra e Mosca sul caso Skripal. Il ministro degli Esteri Johnson: probabile che l'ordine sia partito da Putin. La reazione del Cremlino: "Imperdonabile"

Aldo Moro - i 55 giorni più lunghi della Repubblica : rapito il 16 marzo 1978 e Ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio : 20 marzo: al processo di Torino, il 'nucleo storico' delle Br rivendica la responsabilita' politica del rapimento. 21 marzo: Il governo approva il decreto antiterrorismo. 25 marzo: Le Br fanno ...

Alessandro Neri/ Omicidio di Pescara - 28enne Ucciso prima del ritrovamento della sua auto (Pomeriggio 5) : Alessandro Neri è stato ucciso da qualcuno che conosceva? Il movente economico è solo una delle piste: gli ultimi aggiornamenti a Pomeriggio 5.

"Dalla Chiesa Ucciso da un boss della 'ndrangheta" : la rivelazione di un pentito : Nell'omicidio avvenuto il 3 settembre 1982 del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di polizia Domenico Russo sarebbe coinvolta anche la cosca Alvaro della 'ndrangheta. A...

“Ecco come l’ho Ucciso”. Caso Gabriel Cruz : la confessione choc della ‘matrigna’. La compagna del padre crolla davanti alla polizia e spiega cosa è successo al piccolo : Ha sconvolto tutti la drammatica vicenda del piccolo Gabriel Cruz, 8 anni, scomparso 12 giorni fa a Almeria nel sud della Spagna, il cui cadavere è stato ritrovato nel baule dell’auto della compagna del padre, la dominicana Ana Julia Quezada, 43 anni, ritenuta la presunta assassina. Tutta la Spagna si era mobilitata per cercarlo. Tantissimi gli appelli sui social, ma anche delle istituzioni iberiche. Il piccolo era uscito per ...

“Mio figlio si è Ucciso per colpa dei bulli” - la straziante denuncia della mamma di Michele : Il 17enne Michele Ruffino si è tolto la vita gettandosi da un ponte, ora la madre e il padre denunciano: "Mio figlio è stato vittima dei bulli, sono loro che me lo hanno ammazzato. Lo hanno deriso fino all’ultimo anche al funerale"Continua a leggere

Alessandro Ucciso - al setaccio tutte le telecamere della zona : Caccia all'assassino di Alessandro Neri, il ragazzo di 28 anni freddato con un colpo di pistola al petto a Pescara. I carabinieri stanno setacciando in queste ore le telecamere della zona in un è ...

AFRICANO Ucciso A FIRENZE - CORTEO CONTRO RAZZISMO/ Idy Diene - Nardella contestato e protetto dai senegalesi : Senegalese UCCISO a FIRENZE, CORTEO CONTRO il RAZZISMO organizzato in ricordo di Idy Diene, il venditore ambulante UCCISO da Roberto Pirrone a Ponte Vespucci

Ucciso a Firenze - sabato presidio della comunità senegalese anche a Genova : Manifestazione nazionale il 10 marzo per per ricordare Idy Diene, Ucciso da Roberto Pirrone sul ponte Vespucci e contro il razzismo. Nella nostra cittò presidio anche alla Commenda di Prè

“Si è svegliata. Ecco che le succederà adesso”. Strage di Latina - le condizioni della moglie del carabiniere che ha Ucciso le loro figlie. Lo strazio continua - il momento più difficile per lei : Tre proiettili sparati con tutto l’odio di cui una persona è capace. Uno alla spalla, uno alla gamba, uno in pieno volto che le ha devastato la mandibola. Nella sua stanza dell’ospedale San Camillo Antonietta Gargiulo ancora non sa cosa è successo alla sue figlie, strappate alla vita dalla ferocia del marito. Sono passati giorni da quei momenti terribili e adesso arriva una buona notizia. Antonietta si è svegliata.Risponde agli stimoli ...