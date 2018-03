Inter | può tornare Branca dopo l' addio di Sabatini

Suning - ora quale è la tua strategia? L'Inter non può vivere nell'incertezza : i tifosi nerazzurri meritano risposte : L'addio di Sabatini suscita dubbi e perplessità. I cinesi tacciono, il mondo nerazzurro si interroga sul futuro: ridimensionamento o crescita?

Milan - Fassone : 'Data derby? Delusi dall'Inter - dimostreremo loro che si può giocare a ridosso della Juve' : Il rifiuto della società nerazzurra, come spiegato dallo stesso Fassone ai microfoni di Sky Sport " dovuto alla mancata volontà di disputare la gara a ridosso dell'impegno della squadra di Spalletti ...

Maicon a Sky : 'L'Inter può arrivare in Ucl. Partita e gol più belli? Scelgo ' : Douglas Maicon, terzino destro brasiliano dell'Inter del triplete, è stato oggi ospite di Sky Sport 24, affrontando, nel corso della chiacchierata, diversi argomenti. L'apertura è stata dedicata a ciò che è accaduto recentemente. Il brasiliano infatti è entrato a far parte del gruppo Inter ...

"Questa Intercettazione segreta può rivelare la verità su Moro" : Ora Li Gotti chiede che questi nastri possano essere nuovamente analizzati con le tecniche moderne per svelare gli omissis e la parte politica della conversazione.

Spalletti sprona Inter - si può fare più : ANSA, - MILANO, 17 MAR - "Noi cerchiamo soluzioni, cerchiamo di metterci qualcosa in più, di buttarci più caratteristiche per far sì che il totale faccia una squadra fortissima, come abbiamo bisogno ...

Inter - c'è da curare il malessere di Spalletti. Il futuro può essere lontano da Milano : Come può un pareggio contro il Napoli destabilizzare un ambiente? Bisognerebbe chiederlo a Luciano Spalletti, che forse inizia a sentire la pressione del quarto posto. Il malessere del tecnico di ...

Inter-Napoli da riscatto. Per Icardi e Hamsik può contare fino a 100 : Se Sarri vuole provare, arrivi settimo e giochi un altro sport. A noi piacerebbe giocare tre-quattro volte a settimana'. Fu il momento più ravvicinato di una sfida, anche dialettica. Così cinque mesi ...

Marino : 'Suning deve colmare il gap con la Juve perché l'Inter non può...' : 'l'Inter non può mai fare una politica di basso profilo, deve assolutamente colmare il gap con la Juventus e vincere con una proprietà forte come Suning'.

Ryanair : Fit - compagnia non può scegliersi Interlocutori : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – ‘Apprendiamo dai media che Ryanair ha sottoscritto un accordo con un’associazione professionale italiana che rappresenta i piloti. Questa da una parte può essere una notizia positiva, anche se non essendo a conoscenza dell’accordo bisognerebbe capire quali ne sono i contenuti e cosa intende Ryanair per ‘riconoscimento’ della controparte. Dall’altra parte, però, questo accordo ...

“Aiutateci a trovarlo” - appello disperato della mamma : tutti i dettagli di una vicenda che sta allarmando un’Intera comunità. La sua macchina è stata ritrovata - ma di lui non c’è traccia : ogni piccolo dettaglio può essere importante : L’appello ormai si sta diffondendo rapidamente, anche grazie ai social che almeno in questi casi sono utilissimi, già perché si sta cercando un ragazzo scomparso. “Sono le 4 del mattino e sto aspettando che mio figlio entri da quella porta” è l’appello disperato di Laura Lamaletto, mamma di Alessandro Neri, il giovane è scomparso da Spoltore (Pescara) lo scorso 5 marzo, a bordo della sua Fiat Cinquecento. ...

Putin può distruggere Stati Uniti e Regno Unito? Le Interessanti rivelazioni di Justin Bronk : Tuttavia, le alte sfere militari sono più che convinte che le dichiarazioni di Putin siano atte soltanto a fare scena dal punto di vista della politica internazionale , e che la presenza di queste ...

CN : AutoPostale - governo non può Intervenire su gestione operativa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Milan-Inter - il doppio ex Crespo : 'Cutrone può diventare un fenomeno. Icardi è un leader' : Nel giorno della sfida tra Milan e Inter, Hernan Crespo presenta la gara di San Siro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport e lo fa puntando l'attenzione sugli attaccanti delle due squadre. "Se ...

Serie A - Inter non può iscriversi al campionato/ “637 milioni di debiti” - la replica del club a Il Sole 24 Ore : Inter non può iscriversi al campionato: “Non ha i requisiti per iscriversi in Serie A, 637 milioni di debiti”. L'inchiesta de Il Sole 24 ore sulla situazione dei nerazzurri(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 21:22:00 GMT)