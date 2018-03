Ballando con le stelle | il giallo dell' identità di Akash e la gaffe su Verona

Eliminato Ballando con le stelle del 24 marzo : ecco chi ha lasciato lo show Video : Questa sera è andata in onda la terza puntata [Video] di #Ballando con le stelle 2018, caratterizzata come sempre da molti colpi di scena. Nel corso della serata abbiamo visto che è arrivata in studio Anastacia, ballerina per una notte di questa terza serata. L'esibizione della cantante, star internazionale, ha lasciato senza parole la giuria dello show che l'ha premiata con un bel tesoretto di 50 punti che a fine serata è stato assegnato sempre ...

Una coppia di Ballando con le stelle ha fatto l'amore nei camerini? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su #Ballando con le stelle, il dance-show di Rai Uno, che ha appena annunciato il grave incidente di Massimiliano Morra [Video]. Le ultime novita' svelano che tra una coppia di concorrenti sarebbe scoppiata la passione all'interno del programma di #milly carlucci. Ballando 13: Cristina Ich e Luca Favilla, è amore? Le novita' di Ballando con le stelle svelano che il settimanale ''Spy'' ha rilasciato ...

A 'Ballando con le stelle' esplode il caso Akash - la Lucarelli fa a pezzi Cristina. Eliminata Stefania Rocca : esplode il caso Akash sul giallo dei nomi d'arte, lui prova a chiedere scusa ma la criminologa Bruzzone non tollera i modi. Il giudice Zazzaroni ancora sotto accusa per le critiche alla coppia di ...

Ballando con LE STELLE 2018/ Pagelle : la confessione di Akash e l'estetica di Ciacci (terza puntata) : Ancora polemiche a BALLANDO con le STELLE: dalle accuse di omofobia al razzismo di Akash, per cui i veronesi sarebbero scarsamente tolleranti. "Votano Destra".(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 07:00:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018 - riassunto puntata 24 marzo : eliminati e ospiti : Cosa è successo nella puntata di sabato 24 marzo a Ballando con le stelle 2018? Di seguito riportiamo un riassunto della serata, particolarmente frizzante e ricca di spunti di discussione. ospiti della serataTosca D’Aquino e Vincenzo Salemme e poi nelle vesti di Ballerino per una Notte una favolosa Anastacia. Ballando con le stelle 2018: riassunto puntata 24 marzo Apre la terza serata di Ballando con le stelle la coppia Stefania Rocca-Marcello ...

Ballando con le stelle 2018 : eliminati Stefania Rocca e Marcello Nuzio : Ecco chi sono gli eliminati della puntata di Ballando con le stelle di ieri, 24 marzo 2018 Gli eliminati della terza puntata di Ballando con le stelle 2018 sono Stefania Rocca e Marcello Nuzio. L’attrice ed il ballerino professionista sono stati battuti dalla coppia formata da Giaro Giarratana e Lucrezia Lando nello spareggio finale di […] L'articolo Ballando con le stelle 2018: eliminati Stefania Rocca e Marcello Nuzio proviene da ...

Ballando con le Stelle 2018 : voto zero per l’incidentato Morra - ma il pubblico lo salva. Eliminata Stefania Rocca : Ballando con le Stelle 2018 Si attendeva la terza puntata di Ballando con le Stelle 2018 per scoprire se Ivan Zazzaroni avrebbe votato o meno l’esibizione di Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, dopo l’enorme polemica scoppiata negli ultimi giorni. Ebbene, l’ha votata, ma la questione ha creato nuovi strascichi, soprattutto tra lui e Selvaggia Lucarelli: lei gli ha dato sui social del “vecchio polveroso”, lui le ha ...

Ballando con le stelle | 24 marzo 2018 | Stefania Rocca eliminata : 00.45 eliminata Stefania Rocca. Passa Giano.00.29. Salvi... Porcella, Eleonora Giorgi, Notaro, Akash, Bocci, Minghi, Ciacci, Cristina, Guetta, Morra. sSi sfidano Giano Giarratana e Stefania Rocca.prosegui la letturaBallando con le stelle | 24 marzo 2018 | Stefania Rocca eliminata pubblicato su TVBlog.it 25 marzo 2018 00:45.

GIARO GIARRATANA E LUCREZIA LANDO/ Per la giuria "c'è intesa" (Ballando con le stelle) : GIARO GIARRATANA e LUCREZIA LANDO sono tra i primi della classe, a BalLANDO con le stelle. Ma stasera non brillano: 38 il punteggio totale, nonostante il 10 di Mariotto.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 23:59:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018 - Ivan Zazzaroni : "Essere accusato di omofobia non lo accetto". E alla fine vota la coppia Ciacci-Todaro... : Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro sono tornati per esibirsi, sul palco, a una settimana dalle polemiche della scorsa settimana per lo ZERO assegnato alla coppia da parte di Ivan Zazzaroni. Si riascoltano le polemiche nate nella scorsa puntata per lo ZERO dato dal giudice. A prendere la parole per prima è stata Carolyn Smith: "Nel nostro mondo di danza internazionale c'è la same sex dancing. Io sono molto pro, nel mondo di danza ci sono i ...

GIOVANNI CIACCI E RAIMONDO TODARO/ Il litigio : "Non hai capito una m...!" (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle, GIOVANNI CIACCI e RAIMONDO TODARO affrontano a testa alta la giuria. Rissa verbale tra Zazzaroni e Lucarelli: "Non capisci quello che dico".(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 23:45:00 GMT)

Gessica Notaro con Stefano Oradei/ "Lui tornerà a farmi del male" (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle, Gessica Notaro e Stefano Oradei fanno incetta di 10. In sala prove la tragica confessione: "Ho un presentimento: temo che lui ritorni".(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 23:25:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018 - Akash Kumar ammette di aver usato un altro nome in passato e discute con Roberta Bruzzone : Akash Kumar è salito sul palco probabilmente con la consapevolezza che avrebbe dovuto affrontare un tema che lo riguardava in prima persona: la sua identità, il suo vero nome. La scorsa settimana, aveva etichettato come chiacchiere e dicerie le voci che erano uscite sul web con una sua carriera precedente sotto un altro nome, tale Pablo. Ma, alla fine, ha ammesso lui stesso che così era stato per "via di una cattiva gestione" di un suo ...

Ballando con le stelle 2018/ Cast e diretta : la vera identità di Akash Kumar (24 Marzo 2018) : Ballando con le stelle 2018, anticipazioni e diretta terza puntata: Anastasia ballerina per una notte, quale coppia sarà eliminata dopo Don Diamont e Hanna Karttunnen?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 23:09:00 GMT)