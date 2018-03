Salvini | la missione perfetta per tenere unita la destra Ma rischia di trainare una

ilfattoquotidiano

: Un governo Lega-M5S non s’ha da fare. Parola di Roberto Maroni che invita gli esponenti del Carroccio a riflettere… - fattoquotidiano : Un governo Lega-M5S non s’ha da fare. Parola di Roberto Maroni che invita gli esponenti del Carroccio a riflettere… - voceditalia : Missione Governo: sciolto nodo Camere, parte corsa Salvini-Di Maio -

(Di sabato 24 marzo 2018) Ma che ha fatto?, si chiedevano sgomenti quelli che hanno votato anella sera dello strappo, il voto autonomo alla Bernini anziché la scheda bianca. Gli è andata bene, sennò cadevano Lombardia e Veneto, borbotta ora Umberto Bossi l’unico che non ha tradito Berlusconi annullando la scheda invece di scrivere Bernini. E invece Matteo– il populista che brandisce con la Costituzione e il Vangelo – l’ha vinta da solo, l’ha vinta per sé: “Veloci, concreti e coerenti. Prossimo obiettivo, far nascere un governo”. Assomiglia un po’ a “Arrivo, arrivo“, il tweet di Renzi in movimento verso Palazzo Chigi: l’ambizione è quella, l’energia pure, la spregiudicatezza pure. La sua performance in Parlamento, al secondo giorno da senatore, è il primo chiodo della scalata al Grand Capucin del centro: davanti ...