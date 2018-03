Nasce il nuovo Parlamento | la giornata in 50 foto

Nasce a Ragusa un nuovo Coworking : Una realtà che permette di tagliare i costi ed usufruire al bisogno di uno spazio di lavoro funzionale e accogliente ed evitare costosi affitti

Juventus - Nasce il nuovo J Hotel : sorgerà nell’area della Continassa : Continua il processo di sviluppo immobiliare dell'area della Continassa. La struttura si estenderà per 11.200 mq e sorgerà accanto al nuovo Juventus Training Center. L'articolo Juventus, nasce il nuovo J Hotel: sorgerà nell’area della Continassa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Chelliana 2.0 : attivo Spotify - Nasce il nuovo prestito digitale : Da oggi, alla biblioteca Chelliana e nelle biblioteche della rete provinciale, è attivo Spotify . Il famoso servizio di streaming musicale, nella versione premium, è compatibile con i principali sistemi operativi, anche mobile. Tutte le informazioni sul servizio sono disponibili sulla piattaforma digitale ...

Nasce l’associazione benefica Big Family Onlus di Alessandra Amoroso prima del nuovo album nel 2018 : Big Family Onlus di Alessandra Amoroso è l'associazione benefica che sosterrà i progetti della cantante salentina al momento attivi e quelli che deciderà di supportare in futuro. Lo annuncia la stessa cantante a Roma, domenica 11 marzo, in occasione del raduno con i fan iscritti al suo Fan Club ufficiale. Non solo musica e divertimento ma anche cause benefiche e aiuto ai bisognosi: Big Family Onlus è la nuova associazione benefica che ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : nuovo dramma per DESIRÉE! E Nasce un nuovo amore… : Non mancano mai le sorprese in quel del Fürstenhof! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore un personaggio storico da poco tornato in hotel riceverà infatti una brutta notizia, mentre per altri due sembrerà sbocciare l’amore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a metà aprile! Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Desirée riceve una brutta notizia Come vi abbiamo ampiamente anticipato, tra ...

Leu - Grasso : siamo squadra unita - nuovo partito sinistra Nascerà : Roma, 28 feb. , askanews, -"siamo una squadra molto unita e il 5 marzo costituiremo il nuovo partito della sinistra. Andremo avanti su questa strada: sarà un partito di sinistra perché è l'unica voce ...

Nasce a Spadafora il nuovo comitato elettorale M5S : ' Cosa si sente di dire agli elettori? 'Agli elettori suggerisco di effettuare una scelta consapevole, di partecipare alla vita politica del proprio territorio e di scegliere chi votare sulla base ...

Nasce 'Futura' - verso un nuovo centrosinistra più largo dopo le elezioni Video : Si è svolta nella mattinata di questo sabato 3 febbraio a Roma, nel centralissimo Teatro de' Servi, l'assemblea che ha dato vita a Futura, una rete politica che ha come obiettivo la creazione un nuovo centrosinistra largo e plurale, diverso da quello attuale. Fra i promotori molti esponenti con un passato in SEL e che di recente in Campo Progressista con Giuliano Pisapia, molti dei quali non sono candidati [Video] alle imminenti #elezioni ...

Seat - Nasce il nuovo brand Cupra : Seat annuncia la nascita del brand Cupra e ne presenta il nuovo logo, rivelando cosi' i primi dettagli di cio' che esso rappresentera'. Da sempre, Cupra e' l'espressione piu' sportiva di Seat. Ora e' ...

Cupra - Nasce il nuovo marchio sportivo di casa Seat : TORINO - Mercedes ha Amg. Volvo ha Polestar. E da Seat nasce Cupra . La casa spagnola del Gruppo Volkswagen annuncia il debutto di un nuovo marchio sportivo, che già al Salone di Ginevra esporrà i ...

Migranti : Nasce a Catania nuovo centro 'CivicoZero' di Save the Children : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - Verrà inaugurato oggi, alle ore 10, in via Gorizia 32 a Catania un nuovo centro CivicoZero di Save the Children, dedicato ai minori stranieri non accompagnati, tra i gruppi di bambini e adolescenti maggiormente esposti al rischio di marginalità sociale, sfruttamento o

Nasce Pruvo - il nuovo sito per pagare l’hotel il meno possibile : L’ultima novità per viaggiare low cost si chiama Pruvo: è una piattaforma web nata da una startup israeliana che consente di pagare le camere d’albergo al minor prezzo possibile grazie a un algoritmo che funziona 24 ore al giorno monitorando centinaia di siti per le prenotazioni on line. COME FUNZIONA Il costo di una stessa tipologia di camera di un hotel nella stessa data può infatti variare di continuo per via di tante variabili ...

In Toscana Nasce il nuovo Circolo della Maremma Grossetana : ... che ha il monopolio della forza, anche quello della cultura", questo il monito di Montanari per coloro che ricercano la verità attraverso la scienza. Da parte mia vorrei offrire alla nostra ...

Nasce il nuovo osservatorio virtuale sull’antisemitismo nel mondo : «Mi rivolgo ai leader di Facebook e Twitter: iniziate a fare qualcosa per combattere l’antisemitismo sui vostri social media, così come siete impegnati contro la pornografia e le fake news. Non potete ospitare tutto quest’odio antisemita a casa vostra, giustificandolo come libertà di espressione. No. È violenza. È antisemitismo.» Alla vigilia del G...