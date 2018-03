Gli eletti | Casellati Presidente del Senato | Fico Presidente della Camera

Dove sono finiti Gli “impresentabili” eletti con il Movimento 5 Stelle? : Che fine hanno fatto gli impresentabili pentastellati finiti nelle liste del Movimento 5 Stelle ed eletti alla Camera o al Senato? Al momento risulta che solo Emanuele Dessì sarà ammesso nel gruppo parlamentare pentastellato del Senato, mentre gli altri otto dovranno attendere la decisione dei probiviri.Continua a leggere

Presidenze Camere - domani si vota : il Centrodestra resta compatto su Romani | Rinviata l'assemblea deGli eletti M5s : Presidenze Camere, domani si vota: il Centrodestra resta compatto su Romani | Rinviata l'assemblea degli eletti M5s

Preoccupazione dentro M5S - rinviata l'assemblea congiunta deGli eletti in Parlamento : La prima assemblea congiunta degli eletti del Movimento 5 Stelle in Parlamento, convocata per oggi alle 13 a Montecitorio, è stata rinviata. Nelle prossime ore sarà fissata una nuova convocazione.La riunione era convocata per sancire la candidatura alla Presidenza della Camera di Roberto Fico, ma la situazione è quantomai fluida e si è scelto per un rinvio. Il centrodestra ha chiesto un incontro congiunto di tutte le ...

Elezioni - il quadro definitivo deGli eletti dopo 16 giorni : un errore in Calabria scatena l'effetto domino in 4 Regioni : Quattromila voti passati per errore da Fratelli d'Italia a Forza Italia in Calabria hanno scatenato il caos nell'assegnazione dei seggi per il nuovo Parlamento. Un effetto a catena che ha coinvolto quattro Regioni e otto candidati. Il risultato è che ci sono voluti ben sedici giorni dalle Elezioni per avere un quadro definitivo della nuova composizione di Camera e Senato. Tanto hanno impiegato le corti d'Appello e la Cassazione per ...

Meloni : complimenti a consiGlieri FdI eletti a Regione Lazio : Roma – Meloni: primo atto di FDI a Pisana sarà quello di presentare mozione sfiducia a Zingaretti Roma – Di seguito le parole di Giorgia...

Messina : Denise Foti e Luca FioriGlio eletti 'Miss Regina' e 'Mister Re dello Stretto' [FOTO] : È stato agevole leggere la contentezza nel volto dei vincitori: Silvia Burrascano, diciottenne messinese studentessa al Liceo Classico, è alla prima esperienza nel mondo degli agoni estetici, per la ...

Parlamento : foto e carta d'identità - da domani accoGlienza per eletti/Adnkronos : Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Good morning Parlamento. Finalmente per deputati e senatori arriva il momento di varcare il portone di Montecitorio e Palazzo Madama. Da domani infatti, in vista delle sedute inaugurali, scattano le procedure di accoglienza e gli adempimenti di inizio legislatura. Si comincerà al Senato, a partire dalle 14.30. Gli eletti saranno accolti all'ingresso di piazza Madama dagli assistenti parlamentari che ...

Voto - a due settimane dalle elezioni manca ancora la proclamazione deGli eletti : La difficoltà dei conteggi prevista dalla nuova legge ha scoraggiato molti presidenti di seggio, che non si sono presi la responsabilità di fare i calcoli ma hanno inviato le schede alle Corti d'appello

Voto - ancora niente proclamazione deGli eletti Rosatellum troppo complicato : Le complesse alchimie del Rosatellum stanno dilatando i tempi delle normali operazioni post-elettorali. E così, a 13 giorni dal Voto, ancora non c'è stata la proclamazione dei nuovi parlamentari. I ...

Pd - conti in bilico per il crollo deGli eletti : La sconfitta pesa anche dal punto di vista finanziario: a causa della penuria di eletti in Parlamento, la federazione di Genova perderà 86mila euro di contributi

ABORTO SELETTIVO/ Nel ricco e cattolico nord est 7 donne su 10 abortiscono i fiGli down : il caso di Treviso : Anche nelle regioni italiane dove si vive una situaizone economica positiva e i fedeli cattolici sono in maggioranza, le donne abortiscono figli con imperfezioni fisiche