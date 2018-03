Camera - Roberto Fico (M5s) presidenteA Palazzo Madama eletta la Casellati (FI) : Regge alla prova del voto la convergenza M5s-centrodestra sulle cariche istituzionali. Il centrodestra fa sapere che non si tratta di un accordo in visto del nuovo governo.

Roberto Fico - M5s - eletto presidente della Camera : Un rappresentante del M5s della prima ora. Considerato un 'ortodosso' del Movimento - Napoletano, 44 anni, laurea in scienze della comunicazione, tra i fondatori nel 2005 del meet up amici di Beppe ...

Roberto Fico (M5S) è il nuovo presidente della Camera - Casellati (Fi) al Senato. La diretta : Dopo una giornata di scontro a destra e un nulla di fatto, Camera e Senato si riuniscono oggi, sabato 24 marzo, per eleggere i presidenti. È il primo atto della nuova legislatura dopo il voto del 4 marzo. La Stampa racconterà la giornata minuto per minuto, con le notizie più importanti e i commenti dei nostri giornalisti....

Chi è Roberto Fico - presidente della Camera 5 anni dopo la 'beffa' della Boldrini : La passione politica non è nata con Grillo: prima ci sono stati, a sinistra, il voto per Bassolino e per Rifondazione. Oggi giorno storico per il @Mov5Stelle . L'amico @Roberto_Fico nostro candidato ...