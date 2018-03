Agricoltura | Coldiretti | in 10 anni raddoppiate le aziende biodinamiche

Lavoro - Coldiretti : “Nasce rete Agricoltura sociale campagna amica” : Nasce la rete di agricoltura sociale di campagna Amica con 937 aziende agricole iscritte che esercitano attività di agricoltura sociale ai sensi della legge 141/2015, con servizi che vanno dal reinserimento socio lavorativo di soggetti disagiati, disabili o problematici all’educazione ambientale, dalle attività terapeutiche ai servizi alle comunità locali. Lo rende noto la Coldiretti in occasione della presentazione del Rapporto sull’ ...

Agricoltura - Coldiretti : i giovani imprenditori nel 2017 sono aumentati del 6% - arriva il premio per l’innovazione : Con i giovani imprenditori agricoli che nel 2017 sono aumentati del 6% arriva il premio per l’innovazione dedicato alle giovani start up nelle campagne italiane. Ad annunciarlo è la Coldiretti in occasione del via alla presentazione delle domande di iscrizione del nuovo concorso che punta a valorizzare le giovani realtà imprenditoriali italiane del settore agricolo e alimentare, che sono state capaci di emergere tra le altre grazie a un modello ...

Agricoltura - Coldiretti : l’appello per le elezioni - manifesto in 5 punti per i primi 100 giorni : Dare all’appuntamento elettorale la dignità e la partecipazione che merita è un atto di patriottismo e responsabilità verso il nostro Paese in un momento decisivo per il rilancio del Sistema Italia. E’ l’appello al voto lanciato dal presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo in vista dell’election day del 4 marzo. Sono oltre 700 i candidati alle prossime elezioni che hanno sottoscritto il manifesto politico della Coldiretti: si tratta del ...

Agricoltura - Coldiretti : il PIL nel 2017 crolla solo nei campi per il clima impazzito : L’Agricoltura è l’unico settore a fare registrare un calo del valore aggiunto (-4,4%) a causa del clima impazzito che ha avuto effetti devastanti nelle campagne con una storica siccita’ su cui si sono abbattuti violenti nubifragi a macchia di leopardo, per danni stimati nei campi superiori ai 2 miliardi di euro nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della diffusione dei conti trimestrali del Pil a ...

Spezzati sottoscrive le proposte della Coldiretti : 'Agricoltura vocazione della nostra terra che va difesa' : Antonella Spezzati questa mattina ha sottoscritto le cinque proposte di Coldiretti per la difesa dell'Agricoltura , che per la provincia di Foggia 'è storia, cultura ed economia e rappresenta le ...

Coldiretti : l’Agricoltura non paghi il conto della Brexit : Non puo’ essere l’agricoltura a pagare il conto della Brexit. E’ quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel commentare le ipotesi della Commissione Ue sul primo bilancio pluriennale dopo l’uscita della Gran Bretagna, nell’incontro con il presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani il quale si è schierato contro i tagli ai fondi per l’agricoltura che necessita invece di strumenti per la modernizzazione e ...

Maltempo - Coldiretti : la pioggia è vitale per l’Agricoltura a secco : L’arrivo della pioggia è vitale per l’agricoltura dopo che il 2018 si è aperto con circa 1/3 di precipitazioni in meno (-29%) rispetto alla media storica con crolli del 50% nel centro Italia e del 45% nel Mezzogiorno anche se al Nord si è verificato un aumento del 5% per le abbondanti nevicate. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’arrivo dell’ondata di Maltempo con precipitazioni e neve anche a quote piu’ basse, sulla base dei dati ...

Coldiretti : il grande scippo dell’Europa all’Agricoltura italiana - a Fieragricola i tarocchi del Made in Italy legalizzati dai nuovi accordi di libero scambio : “Il grande scippo dell’Europa all’agricoltura italiana, con i tarocchi dei prodotti Made in Italy più famosi legalizzati dalla Ue nel 2018 con gli accordi di libero scambio, sarà mostrato per la prima volta domani mercoledì 31 gennaio all’inaugurazione della Fieragricola di Verona nel Padiglione 9 (stand A16-B16) alle ore 9,00 dalla Coldiretti, alla presenza degli agricoltori giunti nel capoluogo scaligero per difendere il proprio lavoro ...

Agricoltura Umbria - Coldiretti : gennaio dal clima “anomalo” : Sulla base dei dati dell’Osservatorio agroclimatico del Mipaaf, Coldiretti regionale ha rilevato che quello di gennaio è un clima “anomalo” con temperature massime di 1,9 gradi superiori alla media storica e con una diminuzione del 33,4% di precipitazioni. Coldiretti sottolinea che gli sbalzi termici e le precipitazioni “hanno pesanti effetti sui cicli della natura, sull’Agricoltura e sull’allevamento“: ...