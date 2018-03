16enne si lancia dal settimo piano

16enne trovato morto sui binari : "Non è suicidio : mio figlio è stato lanciato dal finestrino del treno" : "Non è stato un suicidio: Ciro è stato lanciato dal finestrino del treno". Parola di Salvatore Ascione, papà di Ciro, il 16enne ritrovato morto sui binari della linea ferroviaria nei pressi di Casoria, hinterland di Napoli. "Dicono - spiega parlando con 'Chi l'ha visto News' - che mio figlio si è lanciato dal finestrino. Mio figlio non era un ragazzo che aveva dei problemi. Ciro non aveva nessun motivo per suicidarsi. ...