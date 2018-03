Ue - passi avanti per l’accordo di partenariato con Londra : DAI NOSTRI INVIATIBRUXELLES - Gran Bretagna, perfida Albione? Mentre il Regno Unito sta negoziando aspramente la sua uscita dall'Unione europea, Londra ha ottenuto paradossalmente oggi...

Direttiva europea sui rifiuti : Ue avanti ma a piccoli passi : Nuovi passi in avanti verso l'approvazione definitiva del Pacchetto europeo di misure sull'economia circolare, dopo che nei giorni scorsi la Commissione Envi del Parlamento Europeo – commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare – ha approvato il dossier contenente le nuove direttive su rifiuti.Un percorso iniziato due anni fa e che puntava ad aggiornare quattro direttive sui rifiuti e a dotare ...

Bce - piccoli passi verso uscita QE? Ma Draghi ora ha il grattacapo Trump. E la Fed già mette le mani avanti : Qualche piccolo passo verso l'uscita dal QE, nella giornata di oggi, la Bce potrebbe farlo. E' quanto ritengono gli analisti intervistati da Reuters sottolineando che, dalla riunione odierna del ...

MotoGP - Test Losail 2018 : analisi prima giornata. Segnali confortanti per la Yamaha - Honda rimandata. passi avanti per Jorge Lorenzo : prima giornata di Test MotoGP a Losail, in Qatar. Tre giorni quanto mai decisivi, perché anticipano di due settimane l’inizio del Mondiale e si svolgono sullo stesso tracciato su cui si aprirà la stagione. Scorrendo la classifica dei tempi della prima giornata si nota innanzitutto un certo equilibrio: i primi dieci sono racchiusi in meno di cinque decimi, mentre nel giro di un secondo troviamo addirittura sedici piloti. Chiaramente, ...

“Addio - ci ha dato tanti sorrisi”. Italia in lutto. Se ne va un grande dello spettacolo. Cinema e televisione le sue grandi passioni - ma i suoi “numeri” andranno avanti : Il cordoglio per la sua morte è arrivata da numerosi uomini politici e dello spettacolo perché per lui l’arte, l’amore per gli animali, la televisione e il Cinema erano vita. ”Con lui – ha detto il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini – scompare un altro esponente di una famiglia che ha reso grande il circo Italiano contemporaneo, capace di donare il sorriso a ...

Tirano - nuovi passi avanti per la tangenziale : l'appalto si avvicina : Da qualche settimana il sindaco di Tirano, Franco Spada , attendeva la notizia e ora è finalmente arrivata. Dopo un'intensa attività di coordinamento avviata la scorsa settimana annuncia Spada -, il ...

Agenda 2030 - Italia fa passi avanti ma non è sostenibile. : E' necessario - avverte Asvis- che la politica si impegni, con azioni immediate, per portare il Paese su un sentiero di sviluppo sostenibile, dal punto di vista economico, sociale e ambientale. "...

Agenda 2030 : l’Italia fa passi avanti ma non è sostenibile : l’Italia non è sostenibile. Rispetto agli obiettivi dell’Agenda 2030, tra il 2010 e il 2016, l’Italia mostra segni di miglioramento in sette aree: salute, educazione, uguaglianza di genere, innovazione, modelli sostenibili di produzione e di consumo, lotta al cambiamento climatico, cooperazione internazionale. Per sei aree, invece, la situazione peggiora sensibilmente (poverta`, condizione economica e occupazionale, disuguaglianze, acqua e ...

Agenda 2030 - Italia fa passi avanti ma non è sostenibile : E' necessario - avverte Asvis- che la politica si impegni, con azioni immediate, per portare il Paese su un sentiero di sviluppo sostenibile, dal punto di vista economico, sociale e ambientale. "...

Elezioni 2018 : Renzi - nostra proposta in 100 piccoli passi in avanti : Il programma elettorale del PD in 60 pagine è stato presentato da Matteo Renzi all'Opificio Golinelli di Bologna alla presenza di 200 ospiti. Tra le proposte il salario minimo universale

Elezioni - Renzi : 'Nostra proposta in 100 passi in avanti' : Un programma per "nerd" da una sessantina di pagine. Una versione sintetica da 15 pagine e "una proposta fatta di 100 piccoli passi in avanti, piccole cose concrete, impegni realizzabili. Ma lo ...

Renzi presenta il programma dem a Bologna. 'Nostra proposta fatta di 100 passi in avanti. 10 miliardi per le famiglie con figli' : Facciamo proposte concrete misurabili su quello che possiamo fare perchè buona politica vuol dire non prendere in giro gli elettori". Nannicini prosegue: "C'è chi fa programmi per pochi, promettendo ...

Pd - Matteo Renzi presenta il programma elettorale 'Cento piccoli passi in avanti per l Italia' : Facciamo proposte concrete misurabili su quello che possiamo fare perchè buona politica vuol dire non prendere in giro gli elettori', ha aggiunto il responsabile del programma dem. 'C'è chi fa ...

Renzi presenta il programma del Pd a Bologna. "Nostra proposta fatta di 100 passi in avanti. 10 miliardi per le famiglie con figli" : Un programma per "nerd" da una sessantina di pagine. Una versione sintetica da 15 pagine e "una proposta fatta di 100 piccoli passi in avanti, piccole cose concrete, impegni realizzabili. Ma lo facciamo partendo da 100 cose che abbiamo fatto". Così Matteo Renzi ha illustrato come sarà strutturato il programma del Partito Democratico in vista delle prossime elezioni. A illustrare i contenuti, all'interno dell'Opificio Golinelli di ...