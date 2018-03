USA | accordo del Congresso per evitare lo shutdown

Un’ex modella di Playboy ha fatto caUSA per poter rompere un accordo di riservatezza e parlare di una sua relazione con Donald Trump : Karen McDougal, un’ex modella di Playboy che sostiene di avere avuto una relazione con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha fatto causa ad American Media Inc., la società che possiede il tabloid National Enquirer, per ottenere il permesso legale The post Un’ex modella di Playboy ha fatto causa per poter rompere un accordo di riservatezza e parlare di una sua relazione con Donald Trump appeared first on Il Post.

Petrolio : WTI verso $64 al barile su timori accordo nucleare USA-Iran : In rialzo le quotazioni del Petrolio, sulla scia dei timori sul rischio che l'accordo Usa-Iran sul nucleare collassi. Ieri il presidente Usa Donald Trump ha incontrato il principe saudita Mohammed Bin ...

Syngenta : accordo da 1 - 5 mia. dollari negli USA su mais OGM : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Caso Weinstein - saltato l’accordo per la vendita della compagnia del produttore accUSAto di molestie e violenza sessuale : l’accordo finanziario/amministrativo “al femminile” per rilevare la The Weinstein Company è saltato. Lo rivela la capocordata dell’intera operazione finanziaria, Maria Contreras-Sweet. “Dopo aver firmato e iniziato la fase di verifica della conferma, abbiamo ricevuto informazioni deludenti sulla fattibilità del completamento di questa transazione”, ha spiegato la donna, responsabile dei rapporti con le piccole imprese durante l’amministrazione ...

L’attrice porno Stormy Daniels fa caUSA a Trump per dichiarare nullo l’accordo fatto per tacere : L’attrice porno Stormy Daniels ha fatto causa al presidente Usa Donald Trump per provare a rendere nullo l’accordo di confidenzialità firmato per tacere in merito alla loro presunta relazione. È quanto emerge dai documenti giudiziari depositati martedì a Los Angeles. Stephanie Clifford, questo il vero nome della ex attrice pornografica, nel documen...

Stormy Daniels - la pornostar fa caUSA a Trump : "Nullo l'accordo per tacere - mai pagati i 130.000 dollari" : Una nuova bufera si abbatte su Donald Trump. Nuovo capitolo della telenovela che riguarda il caso della pornostar con cui avrebbe avuto frequenti incontri sessuali. Stormy Daniels ha fatto...

Siglato l'accordo "PaUSAnia" per lo studio accademico tra i detenuti : Si stanno predisponendo le attrezzature necessarie per consentire agli studenti di seguire alcune lezioni in streaming. La convenzione avrà una durata triennale.