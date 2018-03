Paola Di Benedetto a Mattino 5 | presentazioni in famiglia per Monte

Paola Di Benedetto non teme Cecilia Rodriguez : la verità a Mattino 5 : Cecilia Rodriguez non infastidisce Paola Di Benedetto: la confessione L’ombra di Cecilia Rodriguez sembrerebbe non turbare la storia tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte. Ospite a Mattino 5 oggi, insieme a Filippo Nardi, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha ammesso di non essere assolutamente gelosa di dell’ex fidanzata di Monte e del loro rapporto durato quattro anni e mezzo e finito in modo imprevisto al Grande ...

Francesco Monte e Paola di Benedetto - dopo tradimenti e accuse arriva l'amore : MILANO ? Francesco Monte ha ritrovato il sorriso. A ridarglielo, la compagna scoperta nella breve permanenza all'Isola dei Famosi: Paola di Benedetto. Francesco Monte e Paola Di...

Paola Di Benedetto : 'Non temo Cecilia Rodriguez' : FUNWEEK - Paola Di Benedetto e Francesco Monte stanno continuando a frequentarsi anche dopo l'Isola dei Famosi: questo è quanto confermato dall'ex naufraga ai microfoni di Verissimo. Ma cosa pensa la ...

Paola Di Benedetto : "Cecilia Rodriguez? Siamo diverse" : Paola Di Benedetto, uscita da appena una settimana dall'Isola dei Famosi 2018, ha avuto la possibilità di vivere finalmente il proprio amore alla luce del sole con Francesco Monte. Smentendo, ai microfoni di Fanpage.it, di aver messo gli occhi anche su Marco Ferri con cui è nata un'amicizia che proseguirà anche fuori dal programma: Dissi che Marco era un bel ragazzo e che mi ci trovavo bene, ma non mi sono mai sbilanciata. All’inizio, da ...

“Cecilia Rodriguez? Non la temo perché…”. Paola Di Benedetto show. La ‘pugnalata’ della nuova fiamma di Francesco Monte è da k.o. : Belli, giovani, innamorati e felici: sono Paola Di Benedetto e Francesco Monte. Si sono piaciuti sin da subito durante il reality, ma sono stati divisi dopo pochi giorni a causa delle accuse rivolte da Eva Henger a Francesco Monte che lo ha accusato di aver fumato una canna poco prima dell’inizio del reality show. Dichiarazioni che hanno costretto Monte ad abbandonare il gioco per fare ritorno in Italia. Dopo l’esperienza ...

Paola Di Benedetto si svela : il paragone con Cecilia - il canna-gate e la sfuriata di Alessia Marcuzzi : Paola Di Benedetto: le parole su Cecilia Rodriguez, Francesco Monte, il cannagate e Alessia Marcuzzi Paola Di Benedetto e Francesco Monte sono la coppia del momento. Uniti dall’Isola Dei Famosi, divisi dal maledetto canna-gate, si sono ritrovati in Italia una volta conclusa per entrambi l’avventura in Honduras. La Madre Natura di Ciao Darwin, oggi, intervistata […] L'articolo Paola Di Benedetto si svela: il paragone con ...

Isola dei famosi 2018 - Paola Di Benedetto : ‘Non temo il paragone con Cecilia Rodriguez’ : Giovani innamorati e felici: sono Paola Di Benedetto e Francesco Monte che dopo l’esperienza sull’Isola dei famosi stanno vivendo la loro frequentazione nella vita reale. Raggiunta da Fanpage la ex Madre Natura di Ciao Darwin ha subito chiarito di non temere il paragone con Cecilia Rodriguez, legata a Francesco prima del pandemonio successo al Grande Fratello Vip: Non temo il paragone, siamo diverse. E poi, quando lo guardo negli ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto : parla Valentina Vignali - ex corteggiatrice del tronista : Monte e Paola Di Benedetto: interviene l’ex corteggiatrice di Francesco, Valentina Vignali Gli ultimi mesi di Francesco Monte sono stati delle montagne russe senza fine. In principio fu amore a gonfie vele con Cecilia Rodriguez prima del Grande Fratello Vip. Ma galeotto fu proprio il reality che fece scoppiare l’amore tra l’argentina e Ignazio Moser […] L'articolo Francesco Monte e Paola Di Benedetto: parla Valentina ...

Isola - Francesco Monte e Paola Di Benedetto non si nascondo più : baci pubblici a Milano : Milano - Tornati dall' Isola dei Famosi , in onda su Canale 5 e seguita da Leggo.it , Francesco Monte e Paola Di Benedetto sono inseparabili. Francesco ha fatto ritorno dall'Honduras in seguito alle ...