Xi arriva a Parigi per una visita di Stato in Francia

Destinazione Parigi per le vacanze di Pasqua 2024: a Saint-Germain c’è un nuova nuova destinazione in cui soggiornare: l’Hotel Dame Des Arts, lungo la rive gauche della Senna, realizzato da Raphael Navot, nominato designer dell’anno ai Maison&Objet Awards 2023. Quella che una volta era una ... Continua a leggere>>

Xi sbarca in Europa partendo da parigi - Dialogo con l’occidente, pace in Ucraina coinvolgendo la Russia e dimostrare di avere ancora amici “non allineati”: sono fra gli obiettivi del viaggio del presidente cinese ... Continua a leggere>>

Il presidente cinese Xi partito per l’Europa: prima tappa da Macron a parigi - Domani a parigi è previsto il trilaterale che vedrà allo stesso tavolo Xi con il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Poi Xi volerà in Se ... Continua a leggere>>

Xi Jinping in visita in Francia per rafforzare le relazioni bilaterali - visita di Stato di Xi Jinping in Francia Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato in Francia per una visita di Stato di tre giorni. È stato accolto all'aeroporto di Orly alle 16 dal primo ministro G ... Continua a leggere>>