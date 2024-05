Amici 23 - Aurora Ranvestel e Mida hanno avuto un flirt? La ballerina interviene e svela come stanno le cose!

Nelle scorse settimane, durante la permanenza di Aurora Ranvestel nella Casetta di Amici come “sostituta” di Gaia De Martino, ferma per un infortunio, si era vociferato di un flirt fra la ballerina e Mida, il giovane cantante che aveva avuto una breve storia, poi terminata, proprio con ... Continua a leggere>>

Aurora Ranvestel è un’ex concorrente della 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi e quest’anno è tornata in gara durante il serale in qualità di “sostituta” di Gaia De Martino. La ballerina si era infatti infortunata e non potendo ballare a causa del tutore alla gamba ha fatto scendere in ... Continua a leggere>>