(Di domenica 5 maggio 2024) La principessaha partecipato all'International Bouquet Competition al The Garden Club del Principato die ne ha approfittato per sfoggiare un look floreale in pieno stile primaverile: ecco tutti i dettagli.

Lustrini e paillettes. E musica Anni 80. Non ci poteva essere uno sfondo più ruggente per il ritorno di Charlene di Monaco al Ballo della Rosa . La principessa è ricomparsa, dopo dieci anni di assenza, al celebre evento ideato nel 1954 da Grace Kelly. E lo ha fatto in grande stile, conquistando i ... Continua a leggere>>

Per distrarre l’opinione pubblica dagli scandali che hanno coinvolto il Principato, Alberto di Monaco ha riportato tutta la famiglia di fronte ai flash dei giornalisti. Vita dura negli ultimi mesi per Alberto di Monaco e sua moglie Charlene , dopo le dichiarazioni dell’ex contabile di casa Grimaldi ... Continua a leggere>>

carolina di monaco è regina di primavera con l’abito a fiori da oltre 2mila euro - La principessa carolina ha partecipato all'International Bouquet Competition al The Garden Club del Principato di monaco e ne ha approfittato per sfoggiare un look floreale in pieno stile primaverile: ... Continua a leggere>>

La giacca scamosciata di Charlotte Casiraghi è il must have per la Primavera 2024 - La figlia di carolina di monaco è stata fotografata tra le strade di Parigi assieme alla sua presunta nuova fiamma ... Continua a leggere>>

L'outfit regale di oggi: Jacques e Gabriella di monaco come in Grease - Attenzione Charlène: in occasione del monaco E-Prix a rubare la scena modaiola sono stati i tuoi gemellini. Jacques e Gabriella sembrano star del cinema, anzi proprio protagonisti di un film preciso, ... Continua a leggere>>