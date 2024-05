Calcio | Pogba diventa attore - è nel cast del film 4 zeri

(Di domenica 5 maggio 2024) Il centrocampista francese, squalificato per doping, interpreta un educatore di giovani PARIGI (FRANCIA) - Paulsbarca sul grande schermo. Secondo 'Le Parisien', il centrocampista francese, che con i Blues vanta 91 presenze, sta attualmente girando il"4", di Fabien Onteniente. Visto

La lunga attesa è finita, e la sentenza è una mazzata che chiude la carriera di Paul Pogba. Condannato a 4 anni di squalifica, così come richiesto dalla Procura anti doping.

Paul Pogba diventa attore. Il centrocampista della Juventus, squalificato per 4 anni per doping, ha recitato in un film francese '4 Zéros' che dovrebbe uscire nell'aprile del 2025.

