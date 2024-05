Per Toto Cutugno c' è solo il videomessaggio di Pupo Lo sfregio e il gelo dalla Venier

(Di domenica 5 maggio 2024) Nicola, il figlio di, è il grande protagonista in studio a Domenica In, il salotto televisivo di Rai 1 condotto da Mara. Il ricordo del padre, popolarissimo cantante scomparso quasi un anno fa, il 23 agosto del 2023, tiene banco davanti alle telecamere e anche a casa, tra i telespettatori che seguono la puntata in diretta e la commentano su X, l'ex Twitter. Due i temi principali: il fatto che tra tanti colleghi,abbia voluto mandare un video-messaggio per, e il tono a detta di molti troppo auto-celebrativo ed ego-riferito degli altri ospiti, che secondo alcuni avrebbero preferito parlare di sé anziché dimettendo così in difficoltà il figlio. "Grazie aper questo ...

Carla Galli è la moglie di Toto Cutugno e la loro è stata una grande storia d’amore. La coppia si è sposata nel 1971 e non ha avuto figli. Il celebre cantante però ha avuto un figlio da una relazione extraconiugale, Nicolò; nonostante tutto Carla gli è sempre stata vicina e, come lo stesso ... Continua a leggere>>

Molto riservato e amante della musica, proprio come il suo papà. Niko Cutugno è il figlio del celebre cantautore Toto Cutugno , scomparso il 22 agosto 2023 dopo una lunga malattia. Pseudonimo di Nicolò, Niko solo in rare occasioni è apparso in televisione, come nell’intervista rilasciata a Mara ... Continua a leggere>>

Alba Parietti senza freni su toto cutugno - «Lui era un maschio alfa, ed anche io ma non come lui». Oggi a Domenica In la prima parte del programma è dedicata al ricordo di toto cutugno morto il 22 agosto 2023 a seguito ... Continua a leggere>>

Nico cutugno: «Papà toto cutugno mi disse che faceva l'ingegnere, l'ho scoperto dai giornali chi fosse. La malattia Non la accettava» - Nico cutugno arriva nello studio di Domenica In per omaggiare il padre scompraso nell'agosto del 2023. Il 35enne inizialmente non era stato riconosciuto dal padre, perché nato da ... Continua a leggere>>

Mara Venier racconta: “toto cutugno litigò con un autore di Domenica In” - “toto cutugno litigò con un autore perché non voleva cantare quelle canzoni” Nella puntata di oggi di Domenica In si è deciso di aprire con un ricordo ... Continua a leggere>>