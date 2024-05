Un Weekend a… Trieste

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 5 maggio 2024) È una città dalle “bellezze molte”, per citare Umberto Saba, il più tergestino dei poeti. Per conoscerla e addentrarsi nelle pieghe più segrete diniente è meglio che passeggiare nel centro storico. Magari partendo, dopo una sosta al Caffè degli Specchi, dalla piazza aperta sul mare più grande d’Europa: Piazza Unità d’Italia, su cui si affacciano solo palazzi del potere civile. Una laicità cui fanno eco le vicine chiese e templi di differenti confessioni, specchio di una società cosmopolita e multietnica. Cattolici, protestanti, valdesi, metodisti, ortodossi, anglicani, ebrei e musulmani. Un’eredità della libertà religiosa concessa dagli Asburgo. Da non mancare, la Cattedrale di San Giusto, senza dimenticare, sulle Rive, la sontuosa Chiesa greco-ortodossa di San Nicolò del 1787 e, sul Canal Grande, quella serbo-ortodossa di San Spiridione del 1869, con le sue ...