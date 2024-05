La cattura di un trafficante e lo spegnimento di un incendio su una barca con persone a bordo | maxi esercitazione sul lago Maggiore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 5 maggio 2024) Varese, 5 maggio 2024 – Anche i vigili del fuoco di Varese sono stati impegnati ieri in una grandeaeronavale congiunta nelle acque delantistanti il comune di Cannobio, nel Verbano- Cusio- Ossola. In occasione del 250° anno dalla fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, un primo scenario è stato dedicato all’intercettazione di un natante colto in traffico transfrontaliero di valuta da parte di un elicottero AW169, con il supporto di due motovedette con le quali il mezzo è stato raggiunto, abbordato e fermato. Il secondo scenario dell'è consistito in un principio d’di un natante da diporto con quattro occupanti a. A seguito della chiamata al numero unico di emergenza sono state allertate le forze previste, che sotto il ...