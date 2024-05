Toto Cutugno e il tumore - chemio e concerti Il figlio sconvolge la Venier | com' è morto

(Di domenica 5 maggio 2024) "Papà aveva 80 anni quando èe io ho sempre avuto paura di perderlo". E' commovente l'intervista di Nicoladel grande, ospite di Maraa Domenica In, su Rai 1. Il cantante èa 80 anni, quasi un anno fa nell'agosto del 2023, e ilNico è in studio per ricordarlo come artista ma soprattutto come uomo e come padre, a cominciare dalla lotta contro ilche alla fine l'ha stroncato, dopo 16 anni di "convivenza" forzata. Nico è nato da una storia cheha avuto con una ragazza di nome Cristina al di fuori dal matrimonio, ed è stata la moglie Carla Galli a spingerlo a riconoscerlo. Fino a 8 anni, il bimbo non sapeva quanto papà fosse famoso. "Lo vedevo spesso ma ...

