Azzerati i vertici di Tim | i consiglieri di Vivendi si dimettono in blocco | il nuovo

(Di giovedì 22 marzo 2018) Arrivano le dimissioni deiTim in quota, tra cui il presidente Arnaud de Pouyfontaine; dimissioni con decorrenza dal prossimo 24 aprile, data dell'assemblea. È quanto rende noto il gruppo telefonico in una nota al termine della riunione del consiglio d'amministrazione che si è tenuta a Roma. Il rinnovo integrale deiavverrà nel corso di un'assemblea per il 4 maggio."Nella veste di presidente di Tim e nell'interesse di tutti gli azionisti, voglio affrancare il consiglio dal clima di incertezza che si è creato e che distoglie l'attenzione da quella che è la nostra priorità, cioè la rapida realizzazione del piano strategico DigiTim", ha dichiarato de Pouyfontaine.Lascia il cda, da subito, anche il vicepresidente esecutivo Giuseppe Recchi: le deleghe sulla sicurezza passano a Franco Bernabè, che diventa ...