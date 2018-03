AL BANO E ROMINA POWER La figlia Cristel è incinta | allenamento con la figlia Romina

Al BANO e Romina presto nonni : la figlia Cristel è incinta : Al Bano ha riferito di voler essere un nonno magico in quanto racconterà al nipotino dei viaggi che ha fatto intorno al mondo. Infine ha confidato di avere intenzione di insegnargli a cantare. ...

Al BANO e Romina Power diventano nonni : nasce a maggio il figlio di Cristel Carrisi : Il primo nipote non si scorda mai. Così si potrebbe sintetizzare l’esperienza che Al Bano Carrisi, arcinoto cantante pugliese, si appresta a vivere: la figlia Cristel, nata dal matrimonio con Romina Power, è incinta del suo primo figlio che, appunto, è anche il primo nipote di Al Bano (e della ex consorte americana, ovviamente). LEGGI: Al Bano: “Vi racconto chi è la donna della mia vita e perché” Al Bano nonno ...

”Li avete visti?”. Al BANO e Romina - l’ultimo ‘schiaffo’ a Loredana Lecciso : la foto di coppia spopola in rete : Al Bano e Romina sono tornati nuovamente insieme sul palco per un tour in Germania. E la foto che in queste ore sta circolando sui social è un vero e proprio sfregio a Loredana Lecciso, l’attuale compagna del cantante di Cellino San Marco. La coppia più amata di sempre è in tour in Germania, in quella stessa Germania dove era scoppiato il caso della foto ai mercatini di Natale che tanto aveva fatto infuriare la Lecciso, e sta ...

Quel "lento" tra Al BANO e Romina che fa sognare i fan : Al Bano e Romina sono tornati nuovamente insieme sul palco per un tour in Germania. In Quella stessa Germania dove era scoppiato il caso della foto ai mercatini di Natale che tanto avrebbe fatto ...

Loredana Lecciso : "Nella mia crisi con Al BANO non c'è solo Romina" : Loredana Lecciso torna a far sentire la sua voce. La compagna di Al Bano, ospite di Domenica Live, ha commentato in studio quanto accaduto negli ultimi mesi. 'Sono in una pausa di grande solitudine, ...

Loredana Lecciso : la verità su Al BANO e sulla querela a Romina Power : Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati? La verità a Domenica Live Loredana Lecciso è stata ospite oggi a Domenica Live, nel mentre in cui Romina Power e Al Bano sono impegnati in Germania con il loro tour. La showgirl ha esordito la sua intervista affermando che ci sono stati sicuramente momenti migliori di quello che sta attualmente attraversando, ma ha rivelato a Barbara d’Urso che sta abbastanza bene. Loredana ha specificato che ...