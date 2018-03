INCREDIBILE a Tonga | le donne non possono praticare boxe e rugby! La legge per

oasport

(Di mercoledì 21 marzo 2018)ma vero: aè stato emesso un decreto che vieta alle studentesse di partecipare a eventi di rugby e pugilato. Le ragazze non potranno disputare incontri in questi due sport in modo da "preservare la dignità dellene e difendere i valori della cultura del Paese": questo è quanto sidal sito web Matangi. Il provvedimento è emerso quando una squadra di touch rugby femminile di una scuola media non ha potuto partecipare a un torneo. Tra le capofila della protesta spiccano il primo ministro Jacinda Ardern e Valeria Adams, due volte Campionessa Olimpicai di getto del peso (neozelandese nata da famigliana). (la foto è di repertorio: è la Nazionale Italiana di rugby femminile che sta ottenendo grandi risultati)