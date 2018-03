Erano figli privilegiati di mafia

huffingtonpost

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Lui si chiama Giuseppe, ma tutti lo conoscono come "Pinuzzo", e così sa apporre la sua firma : Pinuzzo M. E' nato a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo 12 anni fa. Da quando è venuto al mondo la mamma, Maria, lo ha sempre chiamato "Pinuzzo mio" quasi a volerlo tenere stretto a sé il più possibile, solo come una mamma può e sa fare.Hanno condiviso i loro respiri fino a quando Pinuzzo aveva 7 anni, fino a quando Maria è stata brutalmente uccisa da un colpo di pistola mentre attendeva che ilo uscisse da scuola: il tempo di salutare la mamma ed ecco che si accascia a terra, esanime. Pronuncia le sue ultime parole: Pinuzzo mio. Qualcuno ha detto che è stato un errore, altri che era prevedibile.L'unico dato certo è che da allora Pinuzzo non ha più sua mamma ed è rimasto solo, perché neppure il ...