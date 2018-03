De Panne Koksijde ex Tre Giorni di La Panne 2018 | Elia Viviani IMPERIALE! Volata

oasport

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Con il numero 1 sulle spalle,non ha fallito e si è imposto alla De(ex Tredi La, semiclassica di 202 chilometri con partenza da Brugge e arrivo a Decomprendente alcuni tratti in pavé, dei muri e soprattutto una fase finale molto esposta al tipico vento del Belgio che è andata a sostituire, per l’appunto, la breve corsa a tappe che si disputava fino allo scorso anno. David Boucher e Ylber Sefa (Tarteletto-Isorex), Brian van Goethem (Roompot-Nederlandse Loterij), Conor Dunne (Aqua Blue Sport,) Sean Bennett (Hagens Berman Axeon) e Tanner Putt (United HealthCare) sono andati in fuga già dal chilometro 5, ma il gruppo non ha mai lasciato troppo spazio. Nella fase centrale i corridori hanno affrontato i muri che caratterizzavano la corsa, ma essendo troppo lontani dalla conclusione non hanno prodotto selezione. Insidioso anche il ...