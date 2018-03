Usa | alla Casa Bianca il patto nucleare tra Trump e Mbs

Francia - l’ex presidente Sarkozy in stato di fermo. L’accUsa : “Finanziamenti illeciti dalla Libia” : l’ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, è in stato di fermo presso gli uffici della polizia giudiziaria di Nanterre, nelle periferie di Parigi. Lo riporta il quotidiano francese Le Monde. ...

Firenze - cucinano pasta senz’acqua : studentesse Usa danno fuoco alla cucina : Inconsueto incidente domestico per tre studentesse americane a Firenze. Hanno messo a cuocere la pasta in una pentola senz’acqua, provocando un principio d’incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. L’episodio, accaduto ieri pomeriggio in un appartamento di via Pellicceria nel centro di Firenze, ha interessato tre studentesse ventenni. Le fiamme, spente sul nascere dai pompieri, hanno danneggiato alcuni ...

“Vergogna totale”. Caos assoluto a Ballando con le Stelle : la prima grossa grana per una Milly Carlucci in difficoltà. Fuori dallo studio televisivo si scatena la polemica. E c’è chi accUsa anche la padrona di casa : Accuse in diretta, accesi scambi verbali. E uno strascico che poi è proseguito anche sui social, allargando il numero di personaggi coinvolti nella polemica. Un caso che sta tenendo banco in queste ore e continua ad accendere micce nell’etere quello andato in scena nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Il protagonista lui, Ivan Zazzaroni, uno dei giudici chiamati a valutare i concorrenti in gara e assegnare ...

Atmosfere spagnole alla Stagione Melodica di RagUsa : Nuovo appuntamento a Ragusa nell'ambito della Stagione concertistica "Melodica". Sabato si esibiranno Sihana Badivuku e Maja Kastratovic

La figlia di Gigi D'Alessio chiede scUsa alla Tatangelo. Poi il fratello la rimprovera : Dopo l'intervista rilasciata a Vanity Fair nella quale ufficializzava la fine della storia con Gigi D'Alessio , Anna Tatangelo è stata sommersa dalle critiche, in particolare la figlia del cantante ha ...

Il pilota ucraino accUsato dalla Russia di avere abbattuto il volo MH17 si è ucciso : Il pilota ucraino accusato dalla Russia di avere abbattuto il volo MH17, Vladyslav voloshyn, si è ucciso con un colpo di pistola nella sua casa a Mykolaiv, vicino al Mar Nero, in Ucraina. voloshyn era considerato un eroe di guerra The post Il pilota ucraino accusato dalla Russia di avere abbattuto il volo MH17 si è ucciso appeared first on Il Post.

I figli di Gigi D’Alessio chiedono scUsa alla Tatangelo : Dopo l’attacco social di Ilaria D’Alessio, contro l’intervista rilasciata da Anna Tatangelo sulla sua vita di coppia, arrivano le scuse social. Ilaria si giustifica: “La mia reazione è stata quella di una figlia innamorata davvero del proprio padre. Mi dispiace di aver alzato un polverone immenso e aver utilizzato termini molto poco carini”. L’altro figlio di Gigi, Claudio, la difende e aggiunge: “Il rancore distrugge ...

Scouting e ricerca talenti - alla CUsano il corso per agente sportivo : Stress ai pasti? Cinque consigli per eliminarlo 12 marzo 2018 Nessun commento Intervista a Lucia Bocchi, psicoterapeuta e psicologa dello sport che ha seguito le campionesse olimpiche a Pyeongchang ...

Università. Scouting e ricerca talenti - alla CUsano corso per agente sportivo : ROMA – Attivita’ di Scouting e ricerca di talenti. Vertera’ anche sugli aspetti piu’ pratici della professione la prima edizione (seconda sessione) del corso di preparazione al concorso in agente sportivo organizzato per l’anno accademico 2017/18 dall’Universita’ degli studi Niccolo’ Cusano in 30 ore, che si svolgera’ in modalita’ e-learning con piattaforma accessibile 24 h/24. […] L'articolo Università. Scouting e ricerca talenti, alla ...

SiracUsa - perché una donna sfugga alla violenza è necessario che abbia un reddito : Un paio di giorni fa l’Independent UK pubblica un articolo – scritto da Amelia Womack, del Green Party – in cui si racconta di quello che sarebbe necessario per per permettere alle donne vittime di violenza di avere salva la vita. Il video che vedete sopra è tratto dallo stesso articolo e mostra quello che in una situazione tipo succede in una coppia in cui lei è vittima di violenza di genere. L’articolo dice che ...

Ballando con le Stelle - Zazzaroni non vota la coppia uomo-uomo. AccUsato di omofobia spiega la scelta a Radio24 : Ivan Zazzaroni è l’uomo al centro delle polemiche: nel corso della trasmissione Ballando con le Stelle, in onda su RaiUno il sabato sera, si è rifiutato di esprimere il suo voto all’esibizione di una delle coppie in gara. Si tratta della coppia uomo-uomo Ciacci-Todaro. Zazzaroni, giornalista sportivo e giudice di Ballando Con le Stelle, ha spiegato le motivazioni ai microfoni di 24Mattino, trasmissione di Radio24 condotta da Luca ...

Un posto al sole : le foto di SUsaNNA alla TERRAZZA - anticipazioni : Settimana decisiva per la “questione convivenza” di Niko (Luca Turco) e SUSANNA (Agnese Lorenzini). A Un posto al sole il giovane Poggi ha già iniziato a far capire alla sua amata che per stare insieme sarebbe meglio una situazione del tipo “aggiungi un posto a tavola”: in pratica, il figlio di Renato preferirebbe di gran lunga che fosse la Picardi a trasferirsi alla TERRAZZA, ma la ragazza accetterà? Risposta ...

Ballando con le stelle - è polemica. Zazzaroni non vota la coppia Ciacci-Todaro accUsato di omofobia - TV/Radio - Spettacoli : Ha scatenato una polemica social il verdetto di uno dei giudici di Ballando con le stelle Ivan Zazzaroni che ha bocciato l'esibizione della coppia formata dal concorrente Giovanni Ciacci e dal coach-...

“Eva ti chiedo scUsa”. Isola - clamoroso passo indietro. In diretta davanti a tutti l’ex naufrago chiede perdono alla Henger per quello che è successo : a questo punto è tutto chiarito : “Un atto di grande maturità” : È arrivata l’ora delle scuse e del perdono. All’Isola dei famosi forse qualcosa sta cambiando e dopo settimane di intemperanze i concorrenti che hanno lasciato l’Honduras sembrano giungere a più miti consigli. Nella puntata del 18 marzo di Domenica Live è successo quello che ormai più nessuno si aspettava: in diretta tv, davanti a tutti l’offesa è stata lavata , Eva Henger è stata finalmente risarcita delle offese ...