Turismo | immagini spettacolari per promuovere la Valle Spluga VIDEO

meteoweb.eu

: Recco Ciak cerca immagini legate alla città - tigullio_tweet : Recco Ciak cerca immagini legate alla città - ioviaggioitalia : RT @ioviaggioitalia: È online un blog di viaggi e turismo un po' diverso dal solito..un diario di viaggio fatto di narrativa e immagini..ve… -

(Di martedì 20 marzo 2018) L’abbondanza di neve e gliscenari imbiancati non hanno attirato insoltanto gli sciatori e gli appassionati di sport invernali ma anche importanti fotografi,maker e giornalisti italiani ed esteri. Il bilancio di una stagione invernale che proseguirà fino a Pasqua, sin da ora più che positivo nei numeri, si arricchisce per i risvolti promozionali che aprono nuove prospettive. A coordinare l’attività di accoglienza di questi operatori della comunicazione e a organizzare la promozione, in collaborazione con la società impianti Ski Area Valchiavenna, è il Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna. Nelle scorse settimane è toccato al fotografo svedese Martin Söderqvist, che già in passato aveva realizzato servizi fotografici utilizzati per articoli e reportage pubblicati su magazine diffusi nei paesi nordici.capaci di ...