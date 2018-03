Siria | decine di morti in bombardamento ribelle su un mercato di Damasco

Siria : tragico esodo a Ghouta - decine di migliaia in fuga dalle bombe : Non si placano le bombe sulla Ghouta orientale, l'enclave ribelle Siriana alla periferia est di Damasco oggetto da oltre un mese di una pesante offensiva del regime e dei suoi alleati. Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, nelle ultime ore più di 40 civili hanno perso la vita nei raid Siriani e russi. I bombardamenti più intensi si sono verificati questa mattina su Zamalka, Kfar Batna, Jisrin e Saqba, tutte ...

Decine di migliaia di persone stanno lasciando Afrin e Ghouta orientale - in Siria : Nella prima per paura dei bombardamenti turchi, nella seconda di quelli di Assad The post Decine di migliaia di persone stanno lasciando Afrin e Ghouta orientale, in Siria appeared first on Il Post.

Siria : Onu - decine di morti in raid Russia e Coalizione Usa : ROMA - Nei mesi scorsi la Russia e la Coalizione a guida Usa "sono responsabili dell'uccisione di decine di civili in Siria", dove Damasco ha "usato almeno tre volte gas tossici in attacchi nel Ghuta ...

Siria : rapporto Onu - decine morti in raid Russia e Coalizione Usa :

Decine di persone sono state uccise a Ghouta orientale - in Siria : Dagli attacchi aerei del regime di Bashar al Assad, che sta provando a riconquistare l'ultima enclave ribelle della zona di Damasco The post Decine di persone sono state uccise a Ghouta orientale, in Siria appeared first on Il Post.

