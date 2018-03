Siria | 80' 000 civili hanno lasciato la Ghuta

Siria - turchi pronti a entrare ad Afrin : 150.000 civili in fuga sotto le bombe|Le immagini : La città curda è ormai circondata dalle truppe di Ankara, resta aperto un solo corridoio umanitario. Assad invece continua coni raid aerei su Ghouta, la città dei suoi oppositori

Siria : Unicef - 2017 di sangue per i bambini - quasi 1000 morti

Siria : Unicef - oltre 1000 bambini uccisi o feriti nel 2018

Siria : Ong - 110.000 bambini in fuga Idlib : (ANSA) - ROMA, 18 GEN - Nelle ultime settimane "oltre 110.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case a causa dei combattimenti in corso a Idlib, nel nord della Siria, in un nuovo ...