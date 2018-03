Presidenze Camere | perché Giulia Bongiorno è una pillola amara per Berlusconi

Accordo sempre più vicino tra M5s e Lega per le Presidenze delle Camere. Domani vertice Salvini-Berlusconi : Lo scenario prevede Montecitorio alla Lega per la coalizione di centrodestra mentre il Senato ai pentastellati. Salvini prova a rassicurare gli alleati ma la tensione con Forza Italia resta sempre ...

Centrodestra - mercoledì vertice a Palazzo Grazioli : Salvini e Berlusconi ancora distanti sulle Presidenze delle Camere : Matteo Salvini ribadisce il suo no al Pd, Silvio Berlusconi rivendica la presidenza di un ramo del Parlamento. I nervi sono ancora tesi nel Centrodestra, ma il faccia a faccia tra i principali leader della coalizione è ormai in vista. mercoledì si ritroveranno a cena a Palazzo Grazioli, per discutere dei primi contatti avuti in questi giorni con Cinque Stelle, Pd e Leu sulle presidenze delle Camere. Ma le frasi, gli abboccamenti, i messaggi a ...

Lega-M5s : dialogo per governo e Presidenze Camere. Ma si alza lo scontro nel centrodestra : Salvini: 'Un esecutivo coi 5 Stelle? Niente è impossibile, perché no?' Per Grillo serve un governo per il futuro con chi condivide una visione e non per le poltrone -

Presidenze Camere - Salvini : 'Chiamata di Di Maio? Ho telefono acceso' - : Il leader della Lega ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se ha ricevuto la telefonata del capo del M5s per risolvere la partita sulle Presidenze delle Camere. Intanto su Twitter è ...

Presidenze Camere - Di Maio : 'Servono figure di garanzia' : Il leader Cinquestelle ritiene inaccettabili candidati condannati o sotto processo. Entro oggi ne parlerà con i principali esponenti di tutti i futuri gruppi parlamentari. Nel Pd Calenda chiede ...

Camere - Di Maio : “Per le Presidenze accordo con tutti ma non accettiamo nomi di condannati o sotto processo” : Uno schema concordato con tutti per individuare i nomi dei nuovi presidenti di Camera e Senato ma no ai condannati o a chi è sotto processo. Luigi Di Maio torna a commentare la partita dell’elezione dei nuovi numeri uno di Montecitorio e Palazzo Madama. E lo fa sia con un post sul blog delle Stelle ma anche intervenendo a un incontro con gli imprenditori a Carugo, in provincia di Como. “Tra stasera e domani sentirò per telefono i ...

Di Maio : 'Dialogo con tutti per Presidenze Camere - subito via i vitalizi' : Per la definizione delle presidenze delle camere 'stiamo facendo tutto in assoluta trasparenza: questa è una importante novità per le dinamiche della politica italiana. Sono fiducioso che tutte le ...

Trattativa avanti piano per i nomi delle Presidenze delle Camere : Salvini nega contrasti con FI, ma i forzisti sono irritati per un possibile patto Lega- Cinquestelle. 'Se Salvini farà il premier, dice Brunetta, una presidenza tocca a noi. Di Maio conferma che la ...

Presidenze Camere - Di Maio 'Dialogo difficile'. Salvini 'Con FI sintonia'. Ma Brunetta lo attacca. Martina 'Pd non fa accordi' : 'Auspico invece - ha aggiunto - che il Pd sia un attore fondamentale di questa fase politica e credo che non possano tirarsi fuori'. Il Partito democratico, dal canto suo, non intende modificare la ...

Presidenze Camere - Rosato - Pd - : se profili adeguati daremo l'ok : "Se i profili per le Presidenze delle Camere saranno adeguati, non avremo problemi a votare le proposte di chi ha vinto le elezioni per le cariche istituzionali". E' quanto ha dichiarato Ettore Rosato,...

Presidenze delle Camere - Salvini non molla gli alleati e frena con i 5 stelle : Hanno cominciato a parlarsi ed è già un passo avanti. Se non altro è un modo per ammettere che nessun partito o schieramento, è in grado di eleggersi da solo i presidenti delle Camere. Di Maio, ...

I Cinque Stelle incontrano gli altri partiti : “Presidenze delle Camere non legate al governo” : Giro di consultazioni dei capigruppo M5S, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, con le altre forze politiche per sciogliere il rebus sulle presidenze delle Camere. I 5 Stelle hanno visto Giancarlo Giorgetti per la Lega, Pietro Grasso per Leu, Maurizio Martina e Lorenzo Guerini per il Pd, Renato Brunetta per Forza Italia; mentre ha sentito al telefono, ...

Presidenze Camere - giro colloqui M5S : 14.54 Il Movimento 5 Stelle incontra gli altri partiti sulla questione della presidenza di Camera e Senato. Dopo aver visto il leader di LeU, Grasso, i due capigruppo in pectore, Toninelli e Giulia Grillo, hanno incontrato il reggente del Pd,Martina,accompagnato dal coordinatore della segreteria Guerini. Visto anche il capigruppo di FI, Brunetta. Ai colloqui non partecipa Di Maio. Secondo quanto si apprende da fonti Pd, i dem hanno ribadito la ...

Incontro Grasso-M5S su Presidenze Camere : ANSA, - ROMA, 15 MAR - Il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, ha ricevuto stamattina Danilo Toninelli e Giulia Grillo del Movimento 5 Stelle per un Incontro interlocutorio in cui si è discusso ...