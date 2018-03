La riduzione delle aule nella Media di Via Bersezio ' scalda' il Consiglio Comunale di

Roma - più di mille dipendenti Atac e Ama al lavoro ai seggi. E l’azienda trasporti annuncia riduzione delle corse : Autisti, macchinisti, operatori ecologici, spazzini e operai per quattro giorni ai seggi. E così il diritto dei Romani ai servizi pubblici diventa un optional. Come ad ogni appuntamento elettorale, nella Capitale si rinnova la fuga dalle società comunali verso le urne. Come si legge nella nota diffusa nelle scorse ore, sono almeno 1.000 i dipendenti di Atac e Ama che hanno ottenuto – da oggi e fino a martedì – permessi regolari (e ...

L'appello dei grandi del cinema contro il bando del Campidoglio per la riduzione delle serate dell'Arena San Cosimato : Premi Oscar e maestri del cinema, attori e registi in aiuto ancora dei ragazzi del cinema America e in particolare dell'Arena San Cosimato che il Campidoglio vuole mettere a bando riducendone anche le serate. Per questo nomi eccellenti del cinema, da Benigni a Sorrentino, hanno firmato una sorta di appello."Non possiamo esimerci - dicono tra gli altri Bertolucci, Piovani, Benigni, Sorrentino, Verdone - dall'esprimere totale opposizione alla ...

Lotta all’evasione - «bancomat» per la riduzione delle tasse : In attesa che entrino nel vivo le proposte dei partiti, un dato è già emerso: tutti i partiti o quasi guardano alla Lotta all’evasione come fonte di gettito per coprire il taglio dell’Irpef o l’introduzione della flat tax. Ma tutti devono ancora svelare le carte sulle proposte per il contrasto al sommerso. Ecco che cosa è stato fatto e che cosa resta da fare...

Lotta all’evasione «bancomat» per la riduzione delle tasse : In attesa che entrino nel vivo le proposte dei partiti, un dato è già emerso: tutti i partiti o quasi guardano alla Lotta all’evasione come fonte di gettito per coprire il taglio dell’Irpef o l’introduzione della flat tax. Ma tutti devono ancora svelare le carte sulle proposte per il contrasto al sommerso. Ecco che cosa è stato fatto e che cosa resta da fare...

Scoppia l'allarme sicurezza per i PC : Intel - Amd e Arm corrono ai ripari - ma si rischia una riduzione delle performance dei processori fino al 30% : Stando a quanto riportato da Repubblica.it, Intel, Amd e Arm sono attualmente al lavoro per risolvere una grave falla che potrebbe compromettere la sicurezza dei processori, una falla che, secondo Financial Times, metterebbe a rischio informazioni, dati riservati e password. A scoprire questo grave problema sono stati i ricercatori del Google Project Zero che, prontamente, hanno subito messo in allarme i costruttori e sviluppatori dei sistemi ...