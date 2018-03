Ex calciatore della Juve condannato a 8 mesi di carcere

Doping - il calciatore della Lazio De Vrij arrivato in Procura : la situazione : Doping, De Vrij chiamato per alcuni chiarimenti. Negli ultimi giorni il campionato di Serie A ha dovuto fare i conti con il caso Doping di Joao Pedro, trovato positivo dopo un controllo ma anche su quello riguardante il difensore della Lazio De Vrij chiamato a chiarire alcune situazioni. Adesso l’olandese è arrivato poco fa presso gli uffici Nado Italia all’Olimpico di Roma per l’audizione davanti alla Procura antiDoping. Il ...

Lite Nani - rissa sull’aereo : il calciatore della Lazio colpito da un tifoso [VIDEO] : Lite Nani – La Lazio è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro il Cagliari ma nelle ultime ore bisogna fare i con il caso Nani. Volo ad alta tensione quello di rientro dalla trasferta in Sardegna, Lite tra il calciatore della Lazio ed un tifosi biancoceleste, l’accusa è stata quella di non impegnarsi al massimo. Nani ha reagito alle provocazioni, spintoni tra i due e per poco non scattava la rissa. A dividere i due sono ...

Ecco chi è il calciatore più alto della storia del calcio : E’ Yang Changpeng giocatore cinese dello Shenzhen Fengpeng è il più alto della storia del calcio con ben 211 cm L'articolo Ecco chi è il calciatore più alto della storia del calcio sembra essere il primo su calcioWeb.

Morto nel sonno un altro calciatore. Come Astori : un’altra tragedia nel calcio. Ancora più giovane del capitano della Fiorentina : la terribile notizia che ha (di nuovo) sconvolto lo sport : Ancora una tragedia in un mondo, quello del calcio, che non sembra davvero trovare pace in questi primi, maledetti giorni di marzo. Quelli che hanno visto la serie A e il mondo intero stingersi commosso intorno alle lacrime della compagna e della figlia di Davide Astori, capitano della Fiorentina trovato senza vita nella sua camera d’albergo a Udine dove si trovava per disputare una sfida di campionato, Morto a seguito di un malore ...

Ex calciatore accusa dirigente della serie C : 'Abusò di me da quando avevo 12 anni' : I carabinieri stanno indagando sulla denuncia di un ex calciatore trentaduenne, il quale accusa un 57enne dirigente della squadra di calcio di serie C 'AC Monzà, di aver abusato sessualmente di lui ...

“Fatemelo vedere”. Morte Davide Astori - la disperazione della compagna Francesca. La fidanzata del calciatore - ex Grande fratello e modella - una volta ricevuta la drammatica notizia - è andata a Udine per dare un ultimo saluto al suo “sole”. Momenti di cordoglio assoluto : La Morte di Davide Astori, il calciatore della Fiorentina, morto in albergo per arresto cardio-circolatorio, ha sconvolto il mondo. Astori aveva 31 anni ed era molto amato. La sua scomparsa ha devastato una nazione ma, prima, la sua famiglia. Per esempio la sua compagna, Francesca Fioretti, che Astori aveva conosciuto nel 2013. Tra loro era stato subito amore: quando si erano incontrati alla festa di un amico comune, avevano iniziato della loro ...

Fidanzata Astori - è uno shock per Francesca Fioretti - compagna del calciatore della Fiorentina : 1/18 Foto Instagram ...

Myrta Merlino / L’amore con l’ex calciatore Marco Tardelli (Le parole della settimana) : Myrta Merlino questa sera sarà ospite di Massimo Gramellini nel talk show del sabato sera di Rai Tre. Info, anticipazioni e news (Le parole della settimana)(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 12:56:00 GMT)

Tatuaggio Aquilani - gesto clamoroso del calciatore : si ‘disegna’ il viso della moglie Michela Quattrociocche [FOTO] : 1/12 Foto Instagram ...

Morta la mamma del giovane calciatore della Juve scomparso in un incidente : Si è spenta a causa di un cancro la madre di Alessio Ferramosca, il giovane calciatore della Juventus...

Incidente in Lamborghini per Bruno Peres - illeso calciatore della Roma - : Il difensore giallorosso ha perso il controllo dell'auto su cui viaggiava in viale delle Terme di Caracalla alle 5.30. La macchina è distrutta, ma il brasiliano non ha riportato ferite. Accertamenti ...

Incidente Bruno Peres - il calciatore della Roma si schianta con la Lamborghini : Incidente Bruno Peres – La Roma è reduce dalla vittoria sul campo del Verona, successo che ha permesso di mettere alle spalle il periodo di crisi. Nelle ultime ore disavventura per l’esterno Bruno Peres, Incidente per il calciatore della Roma che si è schiantato all’alba con la sua Lamborghini, erano le 5.20 all’altezza del Terme di Caracalla. Il terzino si stava dirigendo verso il Colosseo, poi ha perso il controllo ...

Infortunio Bernardeschi / Trauma distorsivo al ginocchio per il calciatore della Juventus - i tempi di recupero : Infortunio Bernardeschi, Juventus news: Trauma contusivo-distorsivo al ginocchio per il calciatore bianconero. Domani accertamenti precisi per i tempi di recupero del ragazzo.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 17:01:00 GMT)