Auto autonome Uber | morto pedone in incidente | stop alla sperimentazione

Incidenti Auto autonome - il problema siamo noi : Come dimostra il recente incidente di Uber, con un’autonoma sperimentale che ha investito, e ucciso, una signora che stava attraversando la strada fuori delle strisce, le auto che guidano da sole hanno due problemi: uno è tecnologico, l’altro siamo noi. Partiamo dal secondo. La tecnologia autonoma c’è già ma il principale ostacolo sono gli umani. Un computer può già guidare una vettura e lo fa, pensiamo al cruise control ...

Investita e uccisa - ma al volante non c’era nessuno. Il caso ha subito fatto il giro del mondo scatenando un’infinità di polemiche per la gravità dell’accaduto. Il dito ora è puntato contro le Auto Autonome. Tutti i dettagli di una dinamica assurda : Qualcuno dirà che era prevedibile… Qualcun altro dirà che non doveva assolutamente accadere una cosa del genere. Purtroppo, però, prevedibile o no, il fatto è accaduto davvero e una donna è morta dopo essere stata Investita da un’auto autonoma di Uber. L’incidente, avvenuto in Arizona, spinge l’app per auto con conducente a sospendere i test delle vetture senza guidatore in corso in diverse città, fra le quali San ...

Le Regioni del Nord hanno compiuto il secondo passo per diventare più Autonome : Soddisfatti sono i presidenti di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, soddisfatto è anche il governo, con il sottosegretario per gli Affari regionali Gianclaudio Bressa. Le Regioni che hanno chiesto l'avvio dell'iter per ottenere una maggiore autonomia differenziata, prevista dalla Costituzione, hanno siglato con l'esecutivo un primo atto formale. Una pre intesa che fissa i principi generali, la metodologia e le ...

Intel : come funzionano 5G - Auto autonome e smart city. La rivoluzione comincia in strada : La prima connected car a guida totalmente autonoma ad aver raggiunto velocità di 1 Gbps/600 Mbps su rete 5G per lo streaming di un video in 4K sul sistema di infotainment. Il test, tenutosi a Tokyo, ...

Uber - pace con Google su brevetti Auto Autonome. Paga 245 mln dollari a Waymo - ora sono soci : NEW YORK - Da nemici a soci. Lieto fine nella disputa giudiziaria per furto di brevetti, che ha opposto Uber, con la sua filiale Otto, a Waymo, filiale di Alfabet/Google specializzata in automobili...

