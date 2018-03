Serie A | Miccichè eletto presidente all' unanimità

Gaetano Miccichè è il nuovo presidente della Lega Serie A : Il presidente di Banca IMI Gaetano Miccichè è stato nominato oggi presidente della Lega Serie A. Miccichè è siciliano, ha 67 anni ed è fratello del presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gianfranco (Forza Italia) e dell’ex vicepresidente del Palermo Calcio Guglielmo. È a capo The post Gaetano Miccichè è il nuovo presidente della Lega Serie A appeared first on Il Post.

Lega Serie A - Cairo : “Miccichè? Malagò propone - ma votano i club” : “Malagò non impone nulla, propone. E poi chi vota sono le 20 società. Lui sta facendo un lavoro positivo per aiutare la Lega Serie A a uscire dalle secche di un commissariamento tanto lungo; pur avendo avuto in certi momenti opinioni differenti il suo lavoro oggi è positivo. Sta proponendo nomi”. Lo dice Urbano Cairo, presidente del Torino Calcio, all’evento a Milano alla Borsa ‘L’Italia genera futuro?’, ...

Lega 'Serie A' : svolta sul calciomercato. E Miccichè presidente : Come in Premier League, acquisto e cessioni dei giocatori terminerà 24 ore prima dell'inizio del campionato, che aprirà il 19 agosto per chiudere il 26 maggio. ben tre i match durante le feste ...

Calcio - Serie A : ecco le date della nuova stagione. Svolta storica per il calciomercato. Ci sarà il Boxing Day! Miccichè presidente di Lega : La riunione della Lega Calcio che si è tenuta quest’oggi a Milano è stata utile non solo per definire il recupero delle sette partite della 27a giornata di Serie A rinviate ieri per la tragica scomparsa di Davide Astori, ma anche per fissare le date della nuova stagione. Tante le novità comunicate, comunicate direttamente dal Commissario Straordinario Giovanni Malagò. Svolta storica per quanto riguarda il Calciomercato: la sessione estiva ...