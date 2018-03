Matt Ryan sarà regular in Legends of Tomorrow 4 | il ritorno di Constantine conferma il

optimaitalia

: #MattRyan sarà regular in Legends of Tomorrow 4: il ritorno di #Constantine conferma il rinnovo?… - OptiMagazine : #MattRyan sarà regular in Legends of Tomorrow 4: il ritorno di #Constantine conferma il rinnovo?… - badtvit : #LegendsOfTomorrow: #MattRyan sarà una presenza regolare nella quarta stagione - RedCapes_it : DC’s Legends of Tomorrow – Constantine sarà un personaggio regolare nella quarta stagione -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Non ha mai avuto troppa fortuna, almeno da solo, ma, a quanto pare, finalmente ha trovato la sua casa visto cheinof4. L'annuncio è arrivato poco fa da The CW che hato che l'attore tornerà come personaggioe non guest come ha fatto in quest'ultimo anno.ha fatto una scappatina in Arrow per poi approdare inofe qui rimarrà anche nella prossima stagione, salvo mancato rinnovo. Dopo aver ripreso il ruolo di Johndurante l'attuale terza stagione di The CW'sofpotrebbe tornare a tempo pieno nei nuovi episodi in onda il prossimo anno.Rimane da capire se la serie otterrà o meno il rinnovo per un'altra stagione, la quarta, ma sicuramente questo annuncio lascia pensare che ci sono tutte le intenzioni di farlo.ha interpretato originariamente ...