Sorpresa | dormire con Fido migliora la qualità del sonno

“Mi drogo - non riesco a dormire”. Le parole a Sorpresa della bella attrice - sex symbol amatissimo dagli uomini di tutto il mondo e vincitrice del Premio Oscar. Una confessione (molto delicata) in diretta : Una delle attrici più famose del mondo dello spettacolo americano, amatissima dai fan e sex symbol di fama assoluta, tra le più cliccate e ricercate sui social. E che adesso è uscita allo scoperto con delle rivelazioni destinate sicuramente a far discutere, rivelando senza peli sulla lingua il suo rapporto con la droga e il modo in cui ha influenzato il suo passato e come sta influenzando il suo presente. Parliamo della divina Charlize ...