Sipario sulla XII Paralimpiade invernale

Sipario d'oro - sulla ribalta del San Marco arriva Tonino Cardamone : Notizia correlata 25 gen 2018 Sipario d'oro , a Rossano arriva la compagnia Krimisa Entra nel vivo la stagione di teatro comico Sipario d'oro 2018 " Premio Molino con uno degli spettacoli più esilaranti dell'intera programmazione . Venerdì prossimo sarà la volta di Paolo Caiazzo , in arte Tonino Cardamone , con il suo show, pluripremiato dalla critica, Non mi chiamo Tonino . ...

Santa Fiora - su il Sipario sulla stagione teatrale : il programma completo : Biglietti e abbonamenti Il costo dei biglietti è di 7 euro per il teatro amatoriale (11 febbraio, 4 marzo, 24 marzo 21 aprile) e di 15 euro per tutti gli altri spettacoli (20 gennaio, 20 ...

Auditorium Parco della Musica Sipario sulla 33^ Befana del Poliziotto : Ultimi preparativi in queste ore per la storica manifestazione dell’Epifania. A Roma alle 14.30 del 6 gennaio 2018 all’Auditorium Parco della Musica torna La Befana del Poliziotto, giunta quest’anno alla XXXIII edizione. Patron dell’evento il commissario di Polizia Enrico Catalano. 'Una festa per stare insieme – spiega Catalano – con i colleghi poliziotti e le loro famiglie'. Si tratta di un evento che non ha scopo di lucro. 'L'obiettivo che ci ...