Serie C | Monza schiaccia grandi | Bassano Virtus corsara | Catania aggrappato al secondo

DIRETTA / Monza Bergamo (risultato live 2-2) streaming video e tv : tie-break (Serie A1) : DIRETTA Monza Bergamo: info streaming video e tv. Alla Candy Arena si accende l'ultima giornata della Serie A1. Le orobiche raggiungeranno la salvezza?.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 22:28:00 GMT)

Monza Bergamo/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Serie A1) : diretta Monza Bergamo: info Streaming video e tv. Alla Candy Arena si accende l'ultima giornata della Serie A1. Le orobiche raggiungeranno la salvezza?.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 10:00:00 GMT)

Volley femminile - Serie A1 2018 – 20^ giornata : Novara surclassa Monza nell’anticipo - Egonu e compagne a -3 da Conegliano : Novara tiene ancora aperti i discorsi per il primo posto nella Serie A1 di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia hanno sconfitto Monza per 3-1 (25-16; 25-15; 22-25; 25-19) nell’anticipo della 20^ giornata e si sono portate a tre lunghezze di distanza dalla capolista Conegliano che domani, vincendo da tre punti contro Scandicci, conquisterebbe matematicamente il primo posto in regular season. Le piemontesi, dopo aver vinto la ...

Video/ Monza Arzachena (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata) : Video Monza Arzachena (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita della Serie C. Sofferto pareggio tra le mura dei Brianteo: lombardi settimi.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 09:42:00 GMT)

Volley femminile - Serie A1 2018 – 18^ giornata : Conegliano conferma il +4 su Novara - Monza rivelazione - Filottrano sogna la salvezza : Conegliano si conferma al comando della classifica della Serie A1 di Volley femminile con quattro punti di vantaggio su Novara che ieri aveva vinto l’anticipo contro Scandicci. Questa è la notizia principale della 18^ giornata che si è completata oggi pomeriggio: le Pantere hanno surclassato Busto Arsizio, quarta forza della classe, con un roboante 3-0 grazie soprattutto al martello Samantha Bricio (15 punti) e alle centrali Anna Danesi ...

Monza-Padova / Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Serie A1 20^ giornata) : diretta Monza Padova: info Streaming video e tv. I patavini di Baldovin volano alla Candy Arena con l'obbiettivo di mettere in sicurezza il sesto posto in classifica.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 08:05:00 GMT)

Video/ Monza Lucchese (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 23^ giornata) : Video Monza Lucchese (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita. I lombardi tornano al successo di fronte al pubblico di casa grazie alla rete di D'Errico.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 10:36:00 GMT)

Hockey su pista - 18^ giornata Serie A1 2018 : il Forte dei Marmi vince e allunga! Il Lodi frena col Bassano - scatto playoff per il Monza : L’allungo del Forte dei Marmi in testa alla classifica caratterizza la 18^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. I toscani soffrono nel primo tempo contro il fanalino di coda Giovinazzo, poi si sbloccano e dilagano fino all’11-4, contraddistinto dal poker del solito De Oro e dalla tripletta di Torner. Non bastano ai pugliesi le doppiette di Depalma e Turturro per limitare la corazzata che da qualche mese ...

Serie C - Pisa-Monza 1-0 video highlights e proteste per lo stadio nuovo Video : Domenica 21 gennaio 2017 alla 22ª giornata di #Serie C girone A il #Pisa ha battuto il #monza tra mura amiche dopo la pausa di gennaio. Una vittoria importante che fa rimanere i nerazzurri agganciati alla seconda posizione in classifica, vera meta del campionato, dal momento che il Livorno ha ormai preso il volo. Il Monza rimane in zona play-off e, nonostante la sconfitta, ha disputato un’ottima partita terminando con un vero e proprio assedio ...