Maroni | «Salvini può aspettare | non distrugga il centrodestra»

Accordo Lega-M5s? Maroni avverte Salvini : "A rischio le giunte Regionali" : Il matrimonio tra Lega e M5s? Non s'ha da fare, secondo l'ex governatore della Lombardia Roberto Maroni. Intervistato da Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, su Rai 3, Maroni ha lanciato un avvertimento al leader...

Lega : Maroni - Salvini? è giovane - valuti tempi giusti per leadership : Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “Salvini è un ragazzo giovane, molto ambizioso e capace, ha una strategia in mente, può aspettare. Può essere leader del centrodestra senza dividerlo. Io mi auguro solo che il patrimonio che io, Bossi, Berlusconi abbiamo costruito, tutto quello a cui abbiamo lavorato in questi anni, non venga buttato via”. Lo dice Roberto Maroni a ‘In mezz’ora in più’. “Sono certo che Salvini ...

L'avvertimento di Maroni a Salvini : "Se fai il Governo con i 5 Stelle - a rischio le giunte regionali con Forza Italia" : "Tecnicamente" un Governo Lega-Cinque Stelle "è possibile con i numeri sì ma penso che sia una missione impossibile e non per chi comanda tra i due, ma per un'incompatibilità tra i due programmi e per le conseguenze che l'alleanza tra Lega e Cinque Stelle avrebbe sulla coalizione di centro destra. Sicurezza e reddito di cittadinanza sono due principi inconciliabili: su questo c'è una insuperabile difficoltà nel ...

Salvini riunisce vertice Lega sul dopo elezioni - con Bossi-Maroni : Milano, 12 mar. , askanews, E' in corso nella sede di via Bellerio a Milano la riunione del Consiglio federale della Lega convocata da Matteo Salvini per una prima analisi del successo alle elezioni ...

Lega - Maroni fa gli auguri a Salvini : ha davanti sfide epocali : Roma, 9 mar. , askanews, 'Buon compleanno Matteo Salvini e un grande in bocca al lupo per le sfide epocali che hai davanti a te'. Sono gli auguri che, fra i primi, Roberto Maroni ha rivolto ...

Maroni incontra Salvini : “Tifo per lui - ma la Lega deve rispondere al Nord che l’ha votata”. E lui? “Cose personali” : “Faccio il tifo per Matteo Salvini e per il centrodestra al governo del paese: c’è un accordo tra le forze della coalizione ed è giusto che questo venga rispettato. Non sono preoccupato per il Nord, ma sicuramente c’è un’Italia spaccata nel voto ed è giusto che la Lega risponda al proprio elettorato: l’autonomia e il federalismo sono al centro dell’agenda del centrodestra, quindi auspico che il prossimo ...

Di Maio e Salvini - perché secondo Roberto Maroni dovrebbero governare insieme : Il prossimo governo non potrà che essere sostenuto sia dal Movimento Cinque Stelle che dalla Lega. Roberto Maroni sul Foglio non ne fa solo una questione di numeri, ma soprattutto politica. La risposta, secondo l'ex governatore della Lombardia, è semplice: 'M5s e Lega hanno vinto le elezioni e devono governare. Populisti? Estremisti? È la democrazia. Che sarà anche 'il sistema ...

Lega : Maroni - con Salvini è più a destra - vedremo se funzionerà : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “Non sono contrario alla linea della Lega, temevo e temo che questo possa significare abbandonare le storiche battaglie per l’autonomia del Nord ma è una fase nuova, quindi spazio a chi viene, ai nuovi, a questa nuova visione. Sono convinto che sia iniziata la terza Repubblica che apre scenari interessanti per chi ha vinto, ossia la Lega e il M5S”. Lo dice Roberto Maroni, governatore uscente ...

La vera sorpresa di queste elezioni è Matteo Salvini La Lega sfonda da Nord a Sud. Addio "giuda" Maroni Carroccio ago della bilancia. Apre al M5S o resta con Silvio? : La vera sorpresa delle elezioni politiche 2018 è Matteo Salvini e la sua nuova Lega nazionale. Che il Partito Democratico di Matteo Renzi andasse incontro ad una debacle storica era nell'aria, così come il successo del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio Segui su affaritaliani.it

Lega : Salvini - Maroni lo ringrazio e guardo avanti : Milano, 2 mar. (Adnkronos) – “Maroni lo ringrazio per il buon lavoro fatto, e guardo avanti”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del comizio di chiusura della campagna elettorale di Attilio Fontana, a chi gli domanda dell’ex presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, che ha scelto di ritirarsi dalla corsa e Se questa sua scelta abbia eventualmente penalizzato la Lega. “Al di là delle ...

Matteo Salvini - ribolle il malcontento all'interno della Lega : gli attacchi di Bossi e Maroni : all'interno della Lega il clima nei confronti di Matteo Salvini è tutt'altro che sereno. Anzi, quella piccola pattuglia di leghisti poco in linea con il segretario del Carroccio da gruppetto che si ...