Loredana Lecciso balla a Domenica Live Ma Barbara d’Urso indagherà su Al Bano e Romina

Loredana Lecciso debutta in teatro : Loredana Lecciso dopo le turbolente vicende familiari sembra pronta a gettarsi anima e corpo sul lavoro, infatti sarà Maria Maddalena, in uno spettacolo teatrale che andrà in scena a Lecce, dal titolo “Le ultime parole di Cristo”. A svelarlo in anteprima è il settimanale “Di Più”, di cui Pomeriggio Cinque offre un’anticipazione. Barbara D’Urso rivela anche di avere un video eslcusivo che però decide di non mostrare, forse perché tornerà ...

“Inizia così la mia nuova vita”. La svolta di Loredana Lecciso : dopo le vicissitudini sentimentali - ecco la decisione a sorpresa anticipata dalla solita Barbara D’Urso. Chissà cosa ne pensa Al Bano… : Una relazione che in queste ultime settimane aveva tenuto banco sulle testate di gossip, quella tra Al Bano e Loredana Lecciso, della quale non è ancora del tutto chiara la natura e che secondo alcune testate sarebbe arrivata al suo capolinea, dopo due figli insieme e un rapporto che sembrava poter resistere davvero a tutto. La reunion artistica con Romina Power aveva secondo molti fanno innervosire non poco l’esuberante Loredana, e ...

Barbara D'Urso - la bomba in diretta su Loredana Lecciso : 'Cambia vita' - e c'è un video rubato : Uno scoop in diretta per Barbara D'Urso : a Pomeriggio 5 va in onda l'anteprima del settimanale DiPiù su Loredana Lecciso , che sta per cambiare vita. Dopo le turbolenze familiari con Albano Carrisi e ...

Loredana Lecciso pronta a lanciarsi nel teatro : 'Sarò Maria Maddalena' : Loredana Lecciso , dopo le turbolente vicende familiari sembra pronta a gettarsi anima e corpo sul lavoro. La compagna , o ex?, di Al Bano sarà Maria Maddalena , in uno spettacolo teatrale che andrà ...

Pomeriggio 5 - Loredana Lecciso ritorna al ballo (video) : In un servizio del settimanale DiPiù e mandato in onda oggi a Pomeriggio 5, vengono trasmesse alcune foto riprese dal giornale in cui la ritraggono in alcune pose di ballo, mentre si esercita per lo spettacolo Le ultime parole di Cristo in cui lei sarà protagonista nei panni di Maria Maddalena. Lo spettacolo è in scena a Lecce, la sua città Natale. Una distrazione che le potrebbe servire a non pensare alla situazione delicata che è stata ...

Loredana Lecciso “archivia” Al Bano / Sarà Maria Maddalena in teatro - le prove del balletto classico a Lecce : Loredana Lecciso “archivia” Al Bano Carrisi per il teatro: Sarà Maria Maddalena, le prove del balletto classico a Lecce continuano anche due ore al giorno, tutti i dettagli.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 18:59:00 GMT)

Al Bano tra Romina Power e Loredana Lecciso : "Sono tutte e due donne della mia vita" : Leggo.it segue gli aggiornamenti di Pomeriggio Cinque. Continua il gossip in casa Carrisi. Al Bano ha recentemente dichiarato che resterà sempre legato alle sue due donne dicendo che una gli...

Al Bano : Loredana Lecciso o Romina Power?/ "I pettegolezzi li leggo sui giornali" : Si continua a parlare di triangolo amoroso, di liti social e di scontri ma Al Bano va avanti con la sua strada, pianifica il suo addio alla musica e sui pettegolezzi? Ecco cosa ha affermato(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:02:00 GMT)

Al Bano tra Romina Power e Loredana Lecciso : "Sono tutte e due donne della mia vita" : Leggo.it segue gli aggiornamenti di Pomeriggio Cinque. Continua il gossip in casa Carrisi. Al Bano ha recentemente dichiarato che resterà sempre legato alle sue due donne dicendo che una gli...

Loredana Lecciso VS ROMINA POWER/ Al Bano rilancia : "Io starò sempre insieme alle mie donne" : LOREDANA LECCISO contro ROMINA POWER: il legale dell'ex compgna di Al Bano svela la verità in un'intervista al settimanale Di Più sul famoso tweet sulla gravidanza di Cristel Carrisi.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:57:00 GMT)

Loredana Lecciso Vs Romina Power/ Scontro in tribunale? Parla il legale dell'ex compagna di Al Bano : Loredana Lecciso contro Romina Power: il legale dell'ex compgna di Al Bano svela la verità in un'intervista al settimanale Di Più sul famoso tweet sulla gravidanza di Cristel Carrisi.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 07:21:00 GMT)

Al Bano Carrisi : ecco il vero motivo per cui Loredana Lecciso lo voleva lasciare Video : La vicenda Romina e Al Bano [Video] e la presunta fine della relazione sentimentale tra quest'ultimo e Loredana continua ad alimentare il gossip. Ormai ne parlano tutti: quotidiani nazionali, riviste di pettegolezzi e soprattutto trasmissioni televisive sia della Rai che di Mediaset. Recentemente in un programma di #Barbara D'Urso si è tornati sull'argomento e un suo ospite in particolare ha svelato alcuni dettagli molto importanti. Manuel ...

Loredana Lecciso Vs Romina Power/ Mattino 5 : "Quella sulla madre una frase di circostanza" : Tra profili social (forse rubati), foto di pancini e un nuovo tour alle porte, cosa ne sarà di Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power? La telenovela continua, ma come finirà?(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 12:28:00 GMT)

Loredana Lecciso Vs Romina Power/ Mattino 5 - Al Bano non si sposa : "è un triangolo consenziente" : Tra profili social (forse rubati), foto di pancini e un nuovo tour alle porte, cosa ne sarà di Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power? La telenovela continua, ma come finirà?(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:15:00 GMT)