Il trionfo di Putin | è presidente per la quarta volta

swissinfo.ch

: Seggi aperti in #Russia per un'elezione che dovrebbe sancire il trionfo del presidente #VladimirPutin che otterrebb… - RaiNews : Seggi aperti in #Russia per un'elezione che dovrebbe sancire il trionfo del presidente #VladimirPutin che otterrebb… - LaStampa : Putin IV, un trionfo annunciato nel nome della Grande Madre Russia - Agenzia_Italia : #ElezioniRussia Putin confermato per un quarto mandato con circa il 72% dei voti. Ma l'affluenza è inferiore al 70%… -

(Di domenica 18 marzo 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...