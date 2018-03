Rosmarino e gigli selvatici a Recanati | torna all’antico la siepe dell’Infinito di

lastampa

(Di sabato 17 marzo 2018) «La? L’abbasseremo soltanto un po’: non c’è bisogno di aggiungere teatralità al cespuglio più metafisico del mondo». Il paesaggista Paolo Pejrone lo dice con l’emozione di chi sta ridisegnando non un semplice giardino, ma un luogo dell’anima: il Colle, ispiratore dell’omonima poesia composta da Leopardi che sta per compiere 200 ...