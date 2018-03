Vi racconto gli Spacca il Silenzio | la band di strada che aveva colpito Lucio Dalla

Cagliari - Castan : “vi svelo la mia malattia” - il racconto da brividi : Castan torna protagonista, stagione molto importante con la maglia del Cagliari. Il difensore parla dei problemi di salute in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’: “Nel 2014 fui colpito dal male: cavernoma al cervello, la malattia mi hai segnato a superare. Vomitavo, persi 15 kg, la forza è tutta in mia moglie Bruna che mi ha dato tutto, una grande donna, starò con lei fino alla fine della mia vita. Un giorno ...

morto Luigi Necco : volto di 90° minuto : raccontò gli scudetti del Napoli di Maradona : Lutto nel mondo del giornalismo e del calcio: è morto all'ospedale Cardarelli di Napoli, per una grave insufficienza respiratoria, Luigi Necco, il popolare giornalista napoletano volto storico di 90° minuto. ...

Morte Davide Astori - la rivelazione : “vi racconto la storia del portafoglio” : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio, la Serie A riprende a scendere in campo anche per ricordare il calciatore della Fiorentina. Adesso emergono nuovi retroscena da brividi, uno lo racconta il giornalista Marco Dell’Olio come riporta Sky: “Un anno fa esatto. Stavo andando in banca, a piedi. Centro storico di Firenze. Non dovevo prelevare dei soldi, chiedevo un mutuo. Andò male, ...

“Le tue figlie sono morte”. Strage Latina - così ha reagito Antonietta. Che strazio. Dopo una settimana di coma farmacologico - la mamma di Alessia e Martina si è svegliata. Al suo fianco alcuni parenti e psicologi - ma quando le dicono cosa è successo alle sue bambine succede qualcosa di insolito. Il racconto dei presenti è da stretta al cuore : Antonietta Gargiulo, la donna di Cisterna di Latina aggredita ferocemente del marito Luigi Capasso che le aveva sparato nel garage della loro casa intorno alle 5.30 di mercoledì 28 febbraio 2018 e che poi avrebbe ucciso le loro figlie Alessia e Martina di 13 e 7 anni per poi suicidarsi, non ha pianto quando ha saputo tutto quello che era successo. Antonietta non ha versato una lacrima perché non ricordava probabilmente nulla, nessun ...

Il racconto D’Inverno Royal Ballet : diretta al cinema il 28 febbraio – sconto biglietti : Sarà al cinema il 28 febbraio 2018 in diretta dal Royal Opera House di Londra il Balletto di Christopher Wheeldon Il Racconto D’Inverno di Shakespeare con la musica di Joby Talbot. Alle ore 20:15 di mercoledì 28 febbraio 2018 su oltre 1500 schermi cinematografici di tutto il mondo avrà inizio la diretta via satellite del Balletto Il Racconto D’Inverno (The Winter’s Tale), suddiviso in un prologo e tre atti. La durata sarà di circa tre ore ...

Le Iene : Erica Patti - racconto choc a Nadia Toffa : 'Ha dato fuoco ai miei figli' : ‘Li ha soffocati e poi ha riempito il loro letto di benzina e gli ha dato fuoco’. Erica Patti ha raccontato a Nadia Toffa de Le Iene la tragica morte dei figli nel corso della puntata del 25 febbraio. Davide e Andrea sono stati barbaramente uccisi dal padre quando avevano 9 e 12 anni. ‘Li ho rivisti in una bara bianca, non mi ha lasciato neanche il ricordo del loro viso’. Per quell’orribile parricidio Pasquale Iacovone è stato condannato ...

Laura Bispuri : 'In Figlia mia racconto tre femminilità imperfette' : Laura Bispuri è la regista di Figlia mia , in concorso alla Berlinale, che vede come interpreti principali Valeria Golino e Alba Rohrwacher in una pellicola che riflette in maniera seria e decisiva ...

Genitori fanno prostituire la figlia di 9 anni : il racconto della bambina : Prostituzione minorile e violenza sessuale: sono questi i pesanti capi d'accusa che sono stati mossi nei confronti dei due Genitori di Palermo denunciati per aver sfruttato la propria bambina di 9 anni con l'obiettivo di guadagnare qualche euro. La vicenda si è svolta in provincia di Palermo ed è venuta alla luce grazie alla denuncia di un uomo che ha visto la piccola appartarsi in aperta campagna con un altro uomo, anziano, adesso indagato per ...

Palermo - bimba di 9 anni costretta a prostituirsi dai genitori. Il racconto : "Mi dava 5 euro se gli davo un bacio - 25 se facevo di più" : «Vivo con mamma e papà. Sono figlia unica. Mio padre fa l'agricoltore. Il primo agosto l'ho accompagnato a raccogliere i pomodori nel campo. Lui si era messo d'accordo con un...

"Vi racconto cosa vuol dire essere la moglie di un poliziotto. Lo Stato si ricorda degli agenti solo in caso di morte" : Sono sempre in prima linea quando ci sono disordini. Poliziotti e carabinieri garantiscono l'ordine pubblico nelle manifestazioni e spesso pagano caro. Si parla di loro solo in casi eclatanti come l'...

“Francesca Cipriani è stata molestata”. Choc all’Isola dei Famosi. La brutta rivelazione sulla naufraga - che ha lasciato gli spettatori a bocca aperta. Un racconto drammatico : Colpi di scena, rivelazioni, drammi personali che escono alla scoperto e deflagrano all’improvviso sotto gli occhi degli spettatori. Continua a tenere banco tra gli spettatori questa edizione 2018 dell’Isola dei Famosi, passata dalle polemiche per il “caso Monte” alle lacrime di Nino Formicola, nome d’arte Gaspare, che ha confessato di aver pensato al suicidio dopo la morte della sua spalla Zuzzurro. Ora ecco ...