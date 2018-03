Aldo Moro | 40 anni fa la strage di Via Fani Uomini scorta trucidati | Raggi inaugura

Quarant'anni fa il rapimento di Aldo Moro - Mattarella inaugura monumento a via Fani : Nel 40esimo anniversario del rapimento di Aldo Moro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato un monumento commemorativo in via Mario Fani, dove le Brigate Rosse sequestrarono il presidente della Democrazia Cristiana uccidendo i...

Così l'assassinio di Aldo Moro cambiò anche il giornalismo sportivo : L'Italia, in quei giorni, era il centro del mondo per gli osservatori e i media di tutti i Paesi. Dopo l'assassinio di Martin Luther King, avvenuto dieci anni prima negli Usa, il 'delitto Moro' ...

Con Aldo Moro morì anche l’Italia che poteva essere e non è stata : di Giulio Scarantino Il 16 marzo di 40 anni fa veniva rapito Aldo Moro e con lui la speranza di un compromesso tra la Democrazia cristiana e il Partito comunista italiano. Il compromesso storico. Alle generazioni successive, come la mia, è rimasto solo il racconto di un’Italia pronta a cambiare, del tentativo della politica di redimersi verso un sacrificio per il paese. Racconto senza un finale, stroncato sul nascere come un cinico film di ...

Aldo Moro - strage di Via Fani/ 40anni fa la scorta sterminata : “oltraggio brigatisti in tv che pontificano" : Rapimento Aldo Moro, quarant'anni fa la strage della scorta di Fani: il dolore, ricordo e il perdono degli eredi, "erano uomini liberi". Le domande senza risposta e l'omaggio di Mattarella(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 13:15:00 GMT)

Quarant’anni dal rapimento : Aldo Moro - un uomo solo - abbandonato al suo destino : La vicenda umana e istituzionale di Aldo Moro si sviluppò in un contesto politico non meno corrotto di quello dei nostri giorni. Trascorsi Quarant’anni dal suo rapimento (16 marzo 1978), parte della verità nascosta dietro ai fatti è ancora avvolta dal mistero. Ma, per avere una più corretta visione d’insieme, a proposito di un […]

Aldo Moro - I 40 ANNI DI VIA FANI/ Omaggio Mattarella - brigatisti non pentiti e quelle domande senza risposta : Rapimento ALDO MORO, quarant'ANNI fa la strage della scorta di FANI: il dolore, ricordo e il perdono degli eredi, "erano uomini liberi". Le domande senza risposta e l'Omaggio di Mattarella(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 11:25:00 GMT)

Aldo Moro - Gabrielli a via Fani : “Oltraggio a vittime nobilitare gli ex brigatisti in tv” : Occorre ricordare che stava “dalla parte giusta” e chi “dalla parte sbagliata”. Per questo vedere gli ex brigatisti “riproposti in asettici studi televisivi come se stessero discettando della quintessenza della verità rivelata” è “un oltraggio per chi ha dato il sangue e la vita per questo Paese”. Non usa mezzi termini il Capo della Polizia, prefetto Franco Gabrielli, intervenuto a Roma alla ...

Aldo Moro - quel mio 16 marzo : Avevo quattordici anni quando, mentre andavo a scuola al liceo scientifico "XXII Castelnuovo" accompagnata da mio padre in macchina, fui bloccata dalla Polizia, che non faceva passare nessuno perché c'era stato un grave attentato a pochi metri da casa mia.Ricordo il viso di mio padre e il vuoto delle strade in poco meno di una mezz'ora: respirai improvvisamente quasi una sorta di silenzio a lutto. Dopo neanche un'ora le radio e le ...

16 marzo 1978 - 40 anni fa l'attacco allo Stato - le Br rapirono Aldo Moro : Roma - Roma, giovedì 16 marzo 1978, ore 9.00. Quarant'anni fa l'attacco al cuore dello Stato da parte delle Brigate Rosse, con il rapimento del presidente della Dc Aldo Moro in via Fani. Cinque gli uomini della scorta trucidati per rapire lo statista, poi 'processato' nel carcere del popolo e infine ucciso il 9 maggio, dopo 55 giorni di prigionia. Nato a Maglie, nella provincia leccese, il 23 settembre del 1916, Aldo ...

Aldo Moro - ecco chi erano gli uomini della scorta che morirono in via Fani : Quarant'anni fa, il 16 marzo 1978, le Brigate rosse sequestrano il presidente della Dc, Aldo Moro, e uccidono cinque uomini uomini della scorta, crivellati dai colpi esplosi dalle armi dei terroristi ...

Aldo Moro - commemorazioni per i 40 anni della strage di Via Fani. FOTO : Aldo Moro, commemorazioni per i 40 anni della strage di Via Fani. FOTO Il 16 marzo del 1978 un nucleo armato delle Brigate Rosse uccise i 5 uomini della scorta del presidente della Dc e rapì lo statista. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i presidenti di Camera e Senato hanno reso omaggio alle vittime dell'eccidio - ...

16 marzo 1978 - il rapimento di Aldo Moro : quarant’anni dopo il ricordo dell’ex Dc ucciso dalle Br : Oggi, 16 marzo 2018, ricorre il quarantennale del rapimento dell'ex presidente del Consiglio e onorevole della Democrazia Cristiana, Aldo Moro. Le più alte cariche dello Stato celebrano la ricorrenza e ricordano l'evento che cambiò per sempre il corso della storia della Repubblica italiana.Continua a leggere

Aldo Moro - Gentiloni : '40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica' : Il capo dello Stato Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Mario Fani dove le 'Brigate Rosse' il 16 marzo 1978 rapirono il presidente della Dc, uccidendo i 5 uomini della scorta - "Una ...

Aldo Moro - le scomode utopie di un politico Dc : Un tema che scosse, in Italia, soprattutto il mondo cattolico e quello comunista-socialista, e ridusse le istanze meramente liberali che restarono sempre in una posizione anche significativa, ma ...